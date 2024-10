Hơn 600 chủ thẻ Visa, Master Card bị lừa rút tiền

TP HCMĐào Thị Kiều Oanh, 35 tuổi, bị cáo buộc cùng đồng phạm giả nhân viên ngân hàng gọi điện cho 614 chủ thẻ Visa, Master, dụ rút tiền mặt rồi chiếm đoạt 25% hạn mức.

Ngày 16/10, 15 người bị Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP HCM bắt về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Động thái này được PC03 đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra đường dây tội phạm hơn 20 người do Đào Thị Kiều Oanh và Lê Thị Kim Hòa, 31 tuổi, cầm đầu. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10 đến 12/2022, nhóm này đã lừa 614 chủ thẻ tín dụng rút hơn 7,2 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ.

Những nghi can trong đường dây do Đào Thị Kiều Oanh cầm đầu. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, tháng 7/2022, Oanh nhờ người yêu đứng tên thành lập Công ty TNHH DVTM Quốc tế P&L có trụ sở ở quận Tân Bình, chuyên tư vấn các sản phẩm vay tín chấp. Ba tháng sau, Hòa tham gia góp 300 triệu (50% vốn), mở thêm chi nhánh.

Hòa và Oanh tuyển nhiều nhân viên để thực hiện việc chiếm đoạt tiền của chủ thẻ Visa, Master... được các ngân hàng trong nước cấp. Sau đó, nhóm này lên mạng tìm mua thông tin các khách hàng sử dụng thẻ; đào tạo, hướng dẫn cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội.

Thủ đoạn của nhóm này là gọi điện cho chủ thẻ tín dụng, xưng là nhân viên ngân hàng (nơi cấp thẻ), cho biết đang có chính sách khách hàng được miễn phí đổi 75% hạn mức trong thẻ sang rút tiền mặt; chuyển số tiền này thành các khoản trả góp 3, 6, 9 và 12 tháng lãi suất thấp.

Bình thường, mức phí rút tiền mặt đối với thẻ tín dụng rất cao, nên khi nhân viên của Oanh thông báo nội dung trên, nhiều chủ thẻ đã đồng ý "chính sách của ngân hàng".

Khi đó, nhóm Oanh và Hòa yêu cầu cung cấp thông tin, mã số trên thẻ, số OTP... để thực hiện các giao dịch, mua hàng hóa (không có thật) thông qua các cổng thanh toán điện tử (Alepay, Vimo). Mục đích là chuyển tiền vào tài khoản người bán (do Hòa và Oanh lập ra). Từ đây, chúng sẽ trích 75% số tiền để chuyển khoản lại cho chủ thẻ, phần còn lại chiếm đoạt.

Cảnh sát làm việc với các nghi can. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình điều tra, các bị can khai, sẽ đăng nhập vào trang PLfinance.vn để nhận dữ liệu khách hàng do nhân viên IT chuyển về. Mỗi người sẽ có một tài khoản và mật khẩu đăng nhập để lấy thông tin về tên, số điện thoại, ngân hàng cấp thẻ... Khi liên hệ, nếu khách hàng đồng ý, nhân viên sẽ kết bạn qua Zalo và hỏi thông tin, rút trộm tiền.

Trước đó, chiều 28/12/2022, hơn trăm cảnh sát cơ động, hình sự Công an TP HCM phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đồng loạt ập vào 3 văn phòng trong các toà nhà ở quận Tân Bình, tạm giữ Oanh, Hòa và hơn 80 người. Cảnh sát thu 109 máy tính để bàn, 67 laptop, máy in, 118 điện thoại di động, 2 ôtô, 46 xe máy, 27 thẻ ngân hàng các loại...

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Quốc Thắng