Học sinh lớp một và hai tại Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ được tặng mũ bảo hiểm và tham gia chương trình về ý thức tham gia giao thông.

Ước tính có khoảng 620.000 mũ bảo hiểm được trao tặng. Đây là phần quà nằm trong chương trình phối hợp giữa Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Honda Việt Nam nhằm bảo vệ an toàn cho các em học sinh khi tham gia giao thông. Chương trình đặt mục tiêu 100% trẻ lớp một và hai tại ba thành phố lớn nhận được mũ bảo hiểm đạt chất lượng. Đây là năm thứ 4 chương trình được thực hiện sau ba lần triển khai trước đó từ 2018 – 2020.

Học sinh lớp một và hai nhận mũ bảo hiểm đạt chuẩn tại lễ công bố. Ảnh: HVN

Trong lễ công bố chương trình hôm 11/1 tại Vĩnh Phúc, các bên cũng cam kết tổ chức các hoạt động đào tạo nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn và kỹ năng dự đoán phòng tránh rủi ro cho các em học sinh và phụ huynh, nhằm hiện thực hóa tầm nhìn của Chính phủ đến năm 2045 "không còn tử vong do tai nạn giao thông".

Ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho rằng định hướng "không còn tử vong do tai nạn giao thông" đến năm 2045 là "khát vọng nhân văn, chính đáng" của mọi dân tộc trên thế giới. Để thực hiện khát vọng này cần sự chung tay từ những hành động nhỏ nhất như đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi lưu thông.

Hơn 600.000 mũ bảo hiểm tặng học sinh tiểu học Ông Khuất Việt Hùng chia sẻ tại sự kiện. Nguồn: HVN

Chương trình tặng mũ cho trẻ em triển khai trong ba năm trước đó đã trao hơn 6 triệu chiếc mũ đạt chuẩn. Khoảng 70% trẻ em đã có mũ đạt chuẩn. Tuy nhiên, ông Hùng cho rằng con số này còn thấp và cần cải thiện. "Chương trình sẽ giúp những em học sinh có những bài học đầu tiên về quy định pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật. Việc triển khai ở các thành phố lớn cũng sẽ lan tỏa đến cộng đồng trong việc xây dựng ý thức trách nhiệm đội mũ cho trẻ, hướng đến mục tiêu quốc gia", ông Hùng chia sẻ

Ông Daiki Mihara – Tổng Giám đốc Honda Việt Nam phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: HVN

Ông Daiki Mihara – Tổng Giám đốc Honda Việt Nam cho rằng lễ ký kết trao mũ bảo hiểm đạt chuẩn là một trong những hoạt động trọng tâm để hướng tới hai mục tiêu của đơn vị. "Chúng tôi vinh dự khi được phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia triển khai chương trình nhân văn và giàu ý nghĩa này. Honda Việt Nam cam kết đồng hành tích cực cùng Chính phủ và sẽ không ngừng tiên phong trong các hoạt động đẩy mạnh giao thông an toàn tại Việt Nam", ông khẳng định.

Nhiều năm qua, Honda Việt Nam thường xuyên tổ chức các hoạt động nâng cao ý thức an toàn giao thông trong học đường. Đơn vị phối hợp với các Sở, Ban ngành, tổ chức nhiều cuộc thi như hội họa, kiến thức giao thông, hướng dẫn lái xe an toàn, tham gia giao thông văn minh cho trẻ tiểu học, học sinh trung học. Đơn vị cũng tập huấn giáo dục an toàn giao thông cho giáo viên ở nhiều tỉnh, thành.

Hoài Phương