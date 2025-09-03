Hơn 60 nhà khoa học đến Gia Lai thực hành nghiên cứu vi sinh vật

Các nghiên cứu sinh và các nhà khoa học tham gia Trường Sinh học Việt Nam được đào tạo, hướng dẫn kỹ năng nghiên cứu quần thể vi sinh vật, ngày 3-6/9.

Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) phối hợp cùng LOBI Việt Nam tổ chức Trường Sinh học Việt Nam lần thứ 4 (VSOB-4) với chủ đề "Phân tích Metagenome trong Thực hành Một Sức khỏe - Từ 16S đến Shotgun" tại Quy Nhơn. Chương trình tiếp nối chuỗi khóa đào tạo bắt đầu từ năm 2022, kéo dài đến ngày 6/9.

Các học viên tham gia Trường Sinh học Việt Nam. Ảnh: ICISE

Metagenomics hiện là một lĩnh vực nghiên cứu tiên tiến, cho phép tìm hiểu các quần thể vi sinh vật phức tạp trong môi trường, động vật và con người. Sự phát triển của công nghệ giải trình tự, đặc biệt là 16S rRNA và shotgun, đã mở ra khả năng khám phá sâu hơn về tính đa dạng, thành phần cũng như chức năng của hệ vi sinh vật. Những phương pháp này đóng vai trò thiết yếu trong nghiên cứu Một sức khỏe (One Health), một cách tiếp cận liên ngành nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết giữa sức khỏe con người, động vật và môi trường.

VSOB-4 tập trung đào tạo, hướng dẫn cho các học viên kỹ năng ứng dụng tin sinh học trong nghiên cứu metagenome, bắt đầu từ xử lý dữ liệu giải trình tự thô, kiểm soát chất lượng, xác định đa dạng vi sinh vật đến phân tích chức năng và trực quan hóa bằng ngôn ngữ R.

Học viên được thực hành với phân tích 16S rRNA amplicon - bao gồm thiết kế thí nghiệm, tiền xử lý dữ liệu, phân tích độ đa dạng - cùng với shotgun metagenomics và các kỹ thuật lắp ráp, chú giải, phân tích chức năng. Một loạt biểu đồ nhiệt, sơ đồ sắp xếp và đồ thị mạng được sử dụng để minh họa và trực quan hóa dữ liệu khoa học.

Nằm trong chương trình đào tạo, VSOB-4 có ba báo cáo khoa học nổi bật gồm Metagenomics và ứng dụng trong nông nghiệp; kết quả phân tích hệ vi sinh vật đường ruột ở người trưởng thành Việt Nam; mối quan hệ giữa hoạt động phiên mã của vi sinh vật và mức độ nghiêm trọng của bệnh. Mục tiêu của VSOB-4 là trang bị kỹ năng từ cơ bản đến chuyên sâu cho học viên, tạo môi trường học tập và giao lưu học thuật hiệu quả, giúp nuôi dưỡng thế hệ nhà khoa học trẻ năng động, kết nối chặt chẽ với thế giới khoa học quốc tế.

Trương Quốc