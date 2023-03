Hơn 60 người trong đường dây đánh bạc lớn nhất miền Tây hầu tòa

An GiangNguyễn Thị Thủy Liên, 57 tuổi, cùng đàn em tổ chức đường dây lô đề giao dịch gần 1.000 tỷ đồng - lớn nhất miền Tây từ trước đến nay.

Ngày 16/3, Liên cùng đàn em Dương Văn Hoàng, Huỳnh Sĩ Nguyên, Lương Kim Khá và 58 người khác bị TAND tỉnh An Giang xét xử về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc.

Rất đông cảnh sát được huy động để đảm bảo an ninh trật tự. Dự kiến, phiên xử kéo dài đến ngày 29/3.

Các bị cáo tại phiên toà ngày 16/3. Ảnh: An Bình

Ngày 5/6/2021, sau thời gian theo dõi, Công an tỉnh An Giang huy động hơn 100 cảnh sát bắt giữ Liên cùng 10 đàn em 33-63 tuổi ở TP Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Chợ Mới về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Cảnh sát thu giữ 108 điện thoại di động, 27 máy tính, 8 máy in, 3 máy fax, 2 máy đếm tiền, 3 camera ghi hình, 8 iPad, 12 môtô, 5 ôtô, nhiều phơi ghi lô đề, số đề... và trên 7,1 tỷ đồng tiền mặt. Sau đó, nhiều người liên quan đến đường dây cờ bạc này đã ra đầu thú.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 1/2018 đến 4/6/2021, Liên đăng ký 4 tài khoản Zalo để thực hiện việc đánh bạc dưới hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi số đề từ kết quả xổ số các tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, Liên nhận phơi số đề của Lương Kim Khá và nhiều người khác để trực tiếp thắng thua bằng tiền, hoặc giao lại cho Dương Văn Hoàng, Huỳnh Sĩ Nguyên và một số người để hưởng hoa hồng.

Liên cùng chồng là Lê Văn Quới, Nguyễn Thanh Liêm (em ruột), Nguyễn Thị Hồng Sơn (em dâu) và hai cháu ruột... tổ chức đánh đề với tổng số tiền gần 550 tỷ đồng, thu lợi gần 10 tỷ.

Dương Văn Hoàng tổ chức ăn thua hơn 5 tỷ đồng, thu lợi hơn 700 triệu. Còn Huỳnh Sĩ Nguyên và Huỳnh Hữu Nghĩa và nhiều người tổ chức hơn 50 tỷ đồng, thu lợi 2 tỷ.

Với các chứng cứ thu thập được, nhà chức trách xác định số tiền các bị cáo đánh bạc với nhau là trên 966 tỷ đồng, chung chi qua giao dịch ngân hàng, trong đó xác định phơi số lô đề trên 407 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang còn phát hiện đường dây này có dấu hiệu tội phạm Rửa tiền nên đã khởi tố vụ án, tách ra để điều tra riêng.

An Bình