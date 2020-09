Hơn 60.000 người tình nguyện tiêm vaccine Covid-19 Nga

Hàng nghìn người trong số đó đã vượt qua các bài kiểm tra y tế theo yêu cầu để trở thành ứng viên tiềm năng tiêm thử nghiệm vaccine Sputnik V, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết trong cuộc phỏng vấn trên kênh Rossiya-1 TV hôm 20/9. Ông thêm rằng hơn 700 người đã được tiêm vaccine và "tất cả đều cảm thấy khỏe".

Sputnik V do Viện Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh vật học Gamaleya thuộc Bộ Y tế Nga phát triển và trở thành vaccine Covid-19 đầu tiên được cấp phép trên thế giới hôm 11/8.

Vaccine Covid-19 tại Viện Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh vật học Gamaleya ở Moskva, Nga hôm 6/8. Ảnh: AP.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí y khoa Lancet, vaccine Spunik V đã tạo ra phản ứng kháng thể trong tất cả những người tham gia các cuộc thử nghiệm giai đoạn đầu. Kết quả hai cuộc thử nghiệm hồi tháng 6 và tháng 7 trên 76 người cho thấy 100% phát triển kháng thể với nCoV và không có tác dụng phụ nghiêm trọng.

Nga sau đó tuyên bố cấp phép cho Sputnik V trước khi tiến hành thử nghiệm Giai đoạn ba, giai đoạn tiêm vaccine cho số lượng lớn người tình nguyện để kiểm tra tính an toàn và hiệu quả.

Giới chức Nga cho hay khoảng 20 quốc gia đã đặt hàng một tỷ liều vaccine Covid-19 của họ. Nước này có kế hoạch tăng cường sản xuất vaccine lên đến 200 triệu liều vào cuối năm nay, trong đó 30 triệu liều phục vụ tiêm chủng trong nước.

Các chuyên gia phương Tây bày tỏ lo ngại về tốc độ phát triển vaccine của Nga, cho rằng giới nghiên cứu nước này có thể đã "đốt cháy giai đoạn" khi Sputnik V được phê duyệt và đưa vào sản xuất dù chưa hoàn thành thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn ba. Tuy nhiên, Bộ Y tế Nga khẳng định những hoài nghi này là "vô căn cứ", cho biết vaccine đã trải qua tất cả những cuộc thử nghiệm cần thiết và chứng minh được khả năng xây dựng miễn dịch với nCoV trong ít nhất hai năm.

Nga đang thử nghiệm Sputnik V Giai đoạn ba với khoảng 2.000 người khắp thế giới. Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Âu Hans Kluge hôm 21/9 cho hay WHO đánh giá cao và cảm ơn Nga vì nỗ lực tạo ra một vaccine Covid-19 an toàn, hiệu quả.

Anh Ngọc (Theo TASS, Sputnik)