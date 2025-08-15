Hơn 6 tuần kẹt ở Nam Cực của phi công 20 tuổi muốn bay vòng quanh thế giới

Phi công người Mỹ Ethan Guo đón sinh nhật tuổi 20 ở Nam Cực vì rắc rối pháp lý giữa hành trình bay vòng quanh thế giới.

Ethan Guo kẹt lại Nam Cực hơn sáu tuần qua, kể từ khi bị cáo buộc hạ cánh trái phép ở sân bay Teniente Rodolfo Marsh Martin trên đảo King George, cũng là tiền đồn của quân đội Chile.

Guo khởi hành từ Memphis ngày 31/5/2024 với mục tiêu trở thành người trẻ nhất bay một mình tới các châu lục trên thế giới, đồng thời gây quỹ một triệu USD cho nghiên cứu ung thư ở trẻ em. Nam Cực là châu lục cuối cùng anh chưa hạ cánh cho đến khi vướng vào rắc rối pháp lý với Chile vào ngày 28/6.

Theo cáo trạng của công tố viên Chile, Guo đã cung cấp thông tin sai cho cơ quan kiểm soát không lưu, cố ý tìm cách đến Nam Cực "bằng mọi giá", gây nguy hiểm cho an toàn hàng không quốc tế.

Ethan Guo tại sân bay Geneva, Thụy Sĩ, ngày 6/8/2024. Ảnh: AP

Luật sư Jaime Barrientos, đại diện cho Ethan Guo, nói thân chủ khai báo đúng lộ trình ban đầu từ Punta Arenas thuộc Chile đến Ushuaia thuộc Argentina, nhưng điều kiện thời tiết xấu kèm sự cố kỹ thuật buộc anh phải thay đổi lộ trình và hạ cánh tại sân bay Teniente Marsh ở Nam Cực.

Barrientos cho biết Guo đã báo cáo rõ ràng cho Cục Hàng không Dân dụng Chile (DGAC) và được một quan chức cấp cao xác nhận qua WhatsApp, sau đó được kiểm soát viên không lưu của căn cứ Marsh cho phép hạ cánh. Dù vậy, quân đội Chile bắt Guo ngay khi hạ cánh và anh bị truy tố một ngày sau, tạm giữ tại căn cứ chờ xét xử.

Guo ở một mình trong một phòng nhỏ của doanh trại quân đội Chile tại Nam Cực, hầu như không ra ngoài. Tổng thời gian được bước ra khỏi doanh trại trong sáu tuần qua chỉ khoảng một giờ. Bữa sáng mỗi ngày là bánh mì và bơ, còn bữa trưa và tối xoay vòng giữa các món đậu, súp đậu hoặc mì. Wi-Fi chập chờn, khiến việc liên lạc với gia đình ở Mỹ khá khó khăn.

Phi công trẻ tuổi sụt 9 kg kể từ khi đến đây, dành 99% thời gian đọc sách, trong đó có bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Foundation của Isaac Asimov về một nhóm người bị lưu đày trên hành tinh xa xôi. "Tôi cảm thấy rất cô đơn và như thể mình bị cô lập ở đây", anh kể lại với truyền thông Mỹ.

Guo cho biết các quân nhân Chile đã dạy anh vài câu tiếng Tây Ban Nha, "chủ yếu là từ chửi thề", anh vừa cười vừa kể lại.

Phi công trẻ tuổi với ước mơ bay một mình vòng quanh thế giới đã đón sinh nhật 20 tuổi vào tháng 7 giữa Nam Cực. Các binh sĩ Chile tặng Guo một ít socola và chiếc bánh đơn giản, điều khiến anh rất xúc động.

Chiếc Cessna 182Q Skylane của Guo hạ cánh tại căn cứ Rodolfo Marsh của Chile tại Nam Cực ngày 28/6. Ảnh: Reuters

Một thỏa thuận với cơ quan công tố Chile vào ngày 11/8 đã giúp Guo tránh bị xét xử, trong đó anh phải quyên góp 30.000 USD cho quỹ ung thư trẻ em trong 30 ngày, rời khỏi Chile ngay khi điều kiện cho phép và bị cấm nhập cảnh trong ba năm. Dù vậy, câu hỏi lớn vẫn là làm thế nào để phi công trẻ tuổi này rời khỏi Nam Cực và hoàn thành hành trình bay vòng quanh thế giới của mình.

Nam Cực đang giữa mùa đông, băng tuyết bao phủ, gió mạnh và nhiệt độ luôn dưới 0 độ C. Nhà chức trách Chile cho rằng việc bay qua eo Drake, vùng biển dữ giữa Nam Cực và Nam Mỹ, là quá nguy hiểm vào thời điểm này.

Họ cấm Guo tự lái chiếc Cessna rời đảo vì máy bay thiếu áo phao, không có xuồng phao cứu sinh hợp lệ và cũng không có hệ thống chống băng. Lượng nhiên liệu còn lại trên máy bay cũng chưa chắc đủ để quay lại Punta Arenas.

Các chuyến bay thương mại chỉ hoạt động trở lại khi hết mùa đông ở Nam Bán Cầu, trong khi giải pháp duy nhất hiện tại là thuê tàu hoặc chuyến bay đặc biệt với chi phí cao.

"Tôi đang chiến đấu cho quyền được bay và tiếp tục hành trình gây quỹ. Nhưng hiện chưa có gì chắc chắn", Guo nói.

Thanh Danh (Theo AP)