Hơn 6,8 triệu người nhiễm nCoV toàn cầu

Thế giới ghi nhận hơn 397.000 người chết trong hơn 6,8 triệu ca nhiễm, khi dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều nơi.

213 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận 6.823.277 ca nhiễm và 397.324 ca tử vong do nCoV, tăng lần lượt 142.924 và 5.357 so với hôm qua. Tổng cộng 3.311.933 người đã bình phục.

Vệ binh Quốc gia bang Texas lấy mẫu xét nghiệm nCoV tại công viên Tưởng niệm, thành phố Houston, ngày 3/6. Ảnh: Reuters.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận 1.952.676 người nhiễm và 111.373 người chết, tăng lần lượt 28.625 và 1.200.

Tất cả 50 bang của Mỹ đã nới lỏng phong tỏa ở các cấp độ khác nhau, dân chúng được phép tụ tập tới 10 người nếu duy trì quy tắc cách biệt động đồng. Trump nói nền kinh tế sẽ phục hồi nhanh hơn nếu các bang và địa phương chấm dứt lệnh phong tỏa.

Tuy nhiên, giới chức và cơ quan y tế Mỹ lo ngại đại dịch sẽ nghiêm trọng hơn khi các cuộc biểu tình phản đối cảnh sát ghì chết người đàn ông da màu George Floyd. Nhiều người biểu tình không đeo khẩu trang và giữ khoảng cách cần thiết.

Brazil, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, tăng 15.092 ca nhiễm và 431 ca tử vong do nCoV trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca lên lần lượt 621.877 và 34.212. Với số liệu mới, Brazil trở thành vùng dịch chết chóc thứ ba thế giới, sau Mỹ và Anh.

Bất chấp nhiều chuyên gia cảnh báo Brazil vẫn chưa đạt đỉnh dịch, giới chức một số địa phương đã nới lỏng các biện pháp hạn chế. Thành phố Rio de Janeiro mở cửa trở lại các địa điểm tôn giáo và khu thể thao dưới nước từ 2/6.

Nhiều quốc gia Mỹ Latin đang đối mặt với tình trạng quá tải y tế, trong đó có Peru, Chile và Mexico. Tuy nhiên, Mexico khởi động lại nền kinh tế sau hơn hai tháng đình trệ bất chấp số ca nhiễm và tử vong lần lượt là 105.680 và 12.545, tăng 4.442 và 816.

Nga báo cáo thêm 144 ca tử vong trong 24 giờ, nâng tổng số người chết lên 5.528. Số ca nhiễm tăng thêm 8.726, lên 449.834. Giới chức y tế Nga cho biết 212.680 người đã hồi phục và hơn 12 triệu lượt xét nghiệm nCoV đã được thực hiện.

Thành phố Severodvinsk, nơi chuyên đóng tàu ngầm hạt nhân Nga, đóng cửa từ đêm 5/6 để ngăn nCoV. Giới chức địa phương chưa ấn định thời gian kết thúc của lệnh cấm đi vào thành phố. Theo cơ quan y tế Severodvinsk, thành phố hơn 180.000 dân này được coi là một trong các điểm nóng Covid-19 tại Nga.

Số ca nhiễm mới hàng ngày tại Tây Âu đang trên đà giảm ổn định. Tây Ban Nha ghi nhận thêm một ca tử vong, với số người nhiễm và chết lần lượt là 288.058 và 27.134. Nước này nới lỏng các biện pháp hạn chế từ hôm 25/5, nhưng tình trạng khẩn cấp vẫn được duy trì ít nhất tới 21/6.

Anh báo cáo thêm 1.650 ca nhiễm và 357 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 283.311 và 40.261. Anh là một trong những quốc gia châu Âu cuối cùng nới lệnh phong tỏa, vốn có hiệu lực từ 23/3. Một số trường học và nhà hàng được mở cửa trở lại vào 1/6. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng giới chức Anh mở cửa quá vội vàng khi số ca nhiễm và chết mỗi ngày vẫn cao.

Italy ghi nhận thêm 518 ca nhiễm và 85 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 234.531 và 33.774. Quốc gia Nam Âu cho phép tự do đi lại khắp đất nước từ 3/6, dù quyết định này khiến nhiều quan chức lo ngại về nguy cơ lây nhiễm nCoV.

Đức báo cáo thêm 448 ca nhiễm và 23 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 185.371 và 8.759. Các biện pháp cách biệt cộng đồng sẽ được dỡ sau ngày 29/6, lệnh cảnh báo công dân không tới các nước EU sẽ hết hiệu lực ngày 15/6.

Tại Trung Đông, Iran ghi nhận thêm 2.886 ca nhiễm nCoV, nâng tổng số ca nhiễm nCoV ở nước này lên 167.156, trong đó 8.134 người chết, tăng 63. Số ca nhiễm mới gần bằng mức cao nhất từng được ghi nhận tại nước này hôm 30/3 là 3.186.

Chính phủ Iran lo ngại về tình trạng dân chúng phớt lờ các biện pháp cách biệt cộng đồng, trong lúc phần lớn các biện pháp ngăn Covid-19 tại quốc gia Trung Đông này đã được dỡ bỏ.

Arab Saudi báo cáo thêm 2.591 ca nhiễm và 31 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 95.748 và 642. Chính phủ Arab Saudi cho biết họ sẽ chấm dứt lệnh giới nghiêm toàn quốc vì nCoV từ 21/6, trừ thành phố Mecca, sau hơn hai tháng kiểm soát nghiêm ngặt. Các tín đồ được phép tới cầu nguyện tại tất cả nhà thờ ngoài Mecca từ ngày 31/5.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) báo cáo thêm 624 ca nhiễm và một ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 37.642 và 274. Các biện pháp hạn chế tại nước này cũng đã được nới lỏng, cho phép cửa hàng bán lẻ, phòng gym, rạp chiếu phim và nhiều địa điểm giải trí khác hoạt động trở lại, nhưng vẫn cần tuân thủ các quy tắc cách biệt cộng đồng.

Tại Nam Á, Ấn Độ ghi nhận 236.001 ca nhiễm và 6.649 ca tử vong, tăng lần lượt 9.288 và 286. Tỷ lệ tử vong tại Ấn Độ tương đối thấp, song các chuyên gia cảnh báo đại dịch tại nước này chưa đạt đỉnh. Ấn Độ đã vượt Italy và đứng thứ 6 thế giới về số ca nhiễm.

Những cơ sở tôn giáo, khách sạn, nhà hàng và trung tâm thương mại nằm ngoài các khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao sẽ được mở cửa từ ngày 8/6. Các trường học sẽ nối lại hoạt động sau khi chính phủ thảo luận với chính quyền địa phương, quyết định dự kiến được đưa ra vào tháng 7.

Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết các đường bay quốc tế, trung chuyển quy mô lớn, rạp chiếu phim, bể bơi, quán bar vẫn phải đóng cửa. Giờ giới nghiêm trên toàn quốc cũng bắt đầu từ 21h, muộn hơn hai tiếng so với trước đó.

Singapore là vùng dịch lớn nhất khu vực Đông Nam Á với 37.183 ca nhiễm, tăng 261, trong đó 24 người chết. Ca nhiễm ở Singapore chủ yếu là lao động nhập cư sống trong các ký túc xá.

Indonesia xếp thứ hai với 29.521 ca nhiễm và 1.770 người chết, tăng lần lượt 703 và 49. Chính quyền Indonesia đã quyết định hủy tổ chức cuộc hành hương thường niên cho người dân đến Mecca và Medina, hai thánh địa thiêng liêng của người Hồi giáo.

Khoảng 340.000 binh sĩ Indonesia được triển khai nhằm đảm bảo người dân tuân thủ các biện pháp cách biệt cộng đồng, trong bối cảnh chính phủ tái mở cửa các doanh nghiệp do lo sợ nền kinh tế sụp đổ. Tuy nhiên, giới chuyên gia ước tính số liệu tại Indonesia trên thực tế cao hơn nhiều so với thống kê, do tỷ lệ xét nghiệm thấp gần nhất thế giới.

Việt Nam, Lào, Campuchia và Đông Timor là các nước trong khu vực chưa ghi nhận ca tử vong do nCoV nào.

