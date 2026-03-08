Hơn 58.000 người đồng diễn áo dài tại TP HCM

7h, hàng nghìn người, học sinh, sinh viên, viên chức, lãnh đạo thành phố có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ tham gia đồng diễn áo dài, dịp đón chào Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 12 năm Lễ hội Áo dài TP HCM.
Chương trình còn có nhiều ca sĩ, người mẫu, KOLs và hoa hậu. "Tôi hãnh diện khi là một trong những đại sứ đồng hành sự kiện, được hòa vào không khí tưng bừng của lễ hội", Hoa hậu Môi trường Quốc tế Nguyễn Thanh Hà nói. Ngay sau phần đồng diễn trên nền ca khúc Tự hào 50 năm TP HCM, đoàn người diễu hành xung quanh khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ.
Thông qua lễ hội, chương trình muốn góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh thân thiện, văn minh của TP HCM - điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước.
Sự kiện thuộc khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP HCM lần 12 có chủ đề Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng diễn ra từ ngày 6 đến 8/3. Chuỗi hoạt động lễ hội diễn ra tại các địa điểm Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường đi bộ Nguyễn Huệ, tuyến Metro số 1 và showroom 92-96 Nguyễn Huệ.
Hoàng Dung