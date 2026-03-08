Hơn 58.000 người đồng diễn áo dài tại TP HCM

Hơn 58.000 người diện áo dài đủ kiểu dáng, màu sắc đồng diễn trên tuyến đường Nguyễn Huệ và 35 địa điểm ở TP HCM, ngày 8/3.

Màn đồng diễn áo dài của hàng nghìn phụ nữ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ Màn đồng diễn áo dài của hàng nghìn phụ nữ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Video: Ban tổ chức cung cấp

7h, hàng nghìn người, học sinh, sinh viên, viên chức, lãnh đạo thành phố có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ tham gia đồng diễn áo dài, dịp đón chào Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 12 năm Lễ hội Áo dài TP HCM.

Tại đường Nguyễn Huệ, hơn 3.000 phụ nữ tham gia đồng diễn tôn vinh áo dài. Ảnh: Quỳnh Trần

Chương trình còn có nhiều ca sĩ, người mẫu, KOLs và hoa hậu. "Tôi hãnh diện khi là một trong những đại sứ đồng hành sự kiện, được hòa vào không khí tưng bừng của lễ hội", Hoa hậu Môi trường Quốc tế Nguyễn Thanh Hà nói. Ngay sau phần đồng diễn trên nền ca khúc Tự hào 50 năm TP HCM, đoàn người diễu hành xung quanh khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Phụ nữ diễu hành áo dài tại TP HCM Các vũ công dẫn đầu đoàn người diễu hành trên tuyến đường đi bộ Nguyễn Huệ. Video: Ban tổ chức cung cấp

Thông qua lễ hội, chương trình muốn góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh thân thiện, văn minh của TP HCM - điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước.

Hoa hậu Môi trường Quốc tế Nguyễn Thanh Hà hòa vào dòng. Ảnh: Đại Ngô

Sự kiện thuộc khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP HCM lần 12 có chủ đề Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng diễn ra từ ngày 6 đến 8/3. Chuỗi hoạt động lễ hội diễn ra tại các địa điểm Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường đi bộ Nguyễn Huệ, tuyến Metro số 1 và showroom 92-96 Nguyễn Huệ.

Hoàng Dung