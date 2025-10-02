Hơn 550 gian hàng về vật liệu xanh, kiến trúc, nội thất tại VIBE 2025

Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam VIBE 2025 diễn ra từ ngày 1 đến 4/10 tại SECC mang đến loạt nội thất thiết kế đậm bản sắc cùng vật liệu mới và giải pháp công nghệ.

Sự kiện có chủ đề "Next in Space - Tương lai của không gian sống". Một trong những điểm nhấn của VIBE 2025 là ban tổ chức áp dụng bộ tiêu chí 4S Style (phong cách), Smart (thông minh), Sustainability (bền vững) và Spirit (bản sắc Việt) xuyên suốt khâu tuyển chọn doanh nghiệp và thiết kế trưng bày. Định hướng này giúp VIBE phản ánh những thay đổi đặc sắc của ngành kiến trúc - nội thất - xây dựng.

Khu trưng bày năm nay giới thiệu nhiều mẫu nội thất thiết kế mới, giải pháp tích hợp AI, vật liệu xây dựng thông minh, công nghệ giảm phát thải carbon và tối ưu không gian sống. Đơn cử, Mao Trung Home mô phỏng rừng trúc kèm hệ thống kệ showroom mini tích hợp AI cho kiến trúc sư, Inax mang đến một không gian phòng tắm phong cách thiền định, lấy cảm hứng từ triết lý "Live well" với bộ sản phẩm kết hợp công nghệ cùng thiết kế tinh tế. Trong khi đó, Nippon Paint ra mắt hệ sinh thái sơn công nghiệp, sơn kiến trúc toàn diện, đi kèm với website mới tích hợp công nghệ AI hỗ trợ phối màu sơn.

Đại biểu tham quan và trải nghiệm các dòng sản phẩm mới của Nippon Paint. Ảnh: Hồng Anh

Theo ban tổ chức, các chuẩn mực này không chỉ giúp doanh nghiệp nội địa nâng cao giá trị thương hiệu trong mắt người tiêu dùng và đối tác mà còn giúp khách tham quan tiếp cận những sản phẩm "Made-in-Vietnam" cao cấp, hiện đại và giàu bản sắc.

Hướng tới mục tiêu chuyển dịch từ OEM sang ODM bằng thiết kế

Một trong những mục tiêu lớn của VIBE 2025 là thúc đẩy chuyển dịch từ OEM sang ODM, lấy thiết kế làm trung tâm để gia tăng giá trị sản phẩm. Trong đó, mô hình B2D2C (Business to Designer to Consumer) là động lực, giúp doanh nghiệp hợp tác trực tiếp với nhà thiết kế, thử nghiệm phản hồi khách hàng ngay tại triển lãm. Người tiêu dùng được trải nghiệm sản phẩm gần gũi với nhu cầu thực tế, còn doanh nghiệp nâng cao năng lực R&D và dần hình thành "chữ ký thiết kế" Việt.

Khách tham quan triển lãm VIBE trong ngày khai mạc đầu tiên. Ảnh: Hồng Anh

Việc kiện toàn hệ sinh thái sự kiện song hành cũng là sáng kiến hỗ trợ mục tiêu này. Cụ thể, V-Connect mở ra cầu nối đưa doanh nghiệp tiếp cận xu hướng thiết kế quốc tế, vật liệu mới từ AI và công nghệ xanh, từ đó phát triển sản phẩm mang câu chuyện, hợp thời, bám sát chuyển động của quốc tế. Hai cụm sự kiện V-Workshop và V-Talk mang đến trải nghiệm gắn với truyền thống thủ công mỹ nghệ Việt cùng các tọa đàm chuyên sâu về vai trò vật liệu và sản phẩm trong không gian sống tương lai, với chủ đề như AI trong kiến trúc, sức khỏe đô thị hay giải pháp gỗ lớn.

Ông Nguyễn Quốc Khanh, trưởng ban tổ chức VIBE cho biết: "Thông qua VIBE, chúng tôi mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp Việt phát triển, gia tăng giá trị tại thị trường nội địa. Để làm được điều đó, doanh nghiệp phải nâng cao năng lực thiết kế và phân phối sản phẩm dựa trên nhu cầu thực tế của xã hội".

Bảo hộ doanh nghiệp Việt, thúc đẩy thiết lập chuỗi cung ứng nội địa

Ở thị trường nội địa, chi phí nhập khẩu nguyên liệu và phụ kiện được cho là chiếm tỷ trọng đáng kể trong giá thành sản phẩm nội thất. Tình trạng sản xuất còn phân mảnh, liên kết giữa nhà sản xuất, nhà cung cấp vật liệu và kiến trúc sư chưa chặt chẽ. VIBE 2025 góp phần giải quyết bài toán này, mở ra nền tảng kết nối khoảng 150 doanh nghiệp sản xuất nội thất, vật liệu, phụ kiện, nhà thầu và nhà thiết kế, giúp chủ động nguồn cung, tối ưu chi phí và nâng chất lượng đồng đều hơn. Theo ban tổ chức, đây là bước đi quan trọng để kết nối liên ngành kiến trúc - nội thất - xây dựng, tiến tới thiết lập chuỗi giá trị "made-in-Vietnam", tạo ra những sản phẩm phù hợp với thị hiếu nội địa.

Lễ khai mạc Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam - VIBE 2025 sáng 1/10. Ảnh: Hồng Anh

Sự kiện do Hawa và Saca tổ chức, chú trọng ưu tiên quy hoạch các sản phẩm sản xuất trong nước, nhằm tăng độ nhận diện và tối ưu không gian quảng bá cho doanh nghiệp nội địa. Cách tiếp cận này khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm Việt, giúp ngành làm chủ thị phần trong nước và nâng giá trị cạnh tranh.

Không chỉ là triển lãm, VIBE 2025 được định vị như nền tảng giao thương, trao đổi chuyên môn và khơi nguồn cảm hứng sáng tạo. Triển lãm được kỳ vọng đóng vai trò chiến lược trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp thuộc ngành kiến trúc - nội thất - xây dựng củng cố vị thế tại "sân nhà" bằng năng lực thiết kế, sản xuất và kết nối bền vững.

(Nguồn: BTC VIBE)