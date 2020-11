Hơn 500 khách hàng dự lễ ra mắt nhà mẫu Anderson Park

Căn hộ mẫu Anderson Park nằm tại mặt tiền Mũi tàu Nguyễn Thị Minh Khai và quốc lộ 13, phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương. Theo đơn vị phát triển Lyn Property, căn hộ mẫu được khắc hoạ tỉ mỉ theo chuẩn phòng Suite của khách sạn 5 sao. Bên cạnh những trải nghiệm ấn tượng, sống động về chuẩn mực của một căn hộ cao cấp, nhà mẫu mang đến cái nhìn rõ nét và chân thực về nơi an cư của khách hàng tại khu đô thị khép kín Anderson Park.

Anderson Park kết hợp giữa mô hình nhà ở compound khép kín với hệ thống tiện ích dịch vụ "all in one". Dự án gồm 4 tòa tháp tọa lạc trên quỹ đất của quần thể đô thị cao cấp rộng tới 50.000m2. Hiện dự án đang triển khai giai đoạn một với quy mô 23.508 m2. Dự kiến khi hoàn thiện, Anderson Park sẽ cung cấp ra thị trường hơn 2.400 sản phẩm với diện tích và công năng đa dạng.

Ba diện tích căn hộ được lựa chọn làm nhà mẫu là căn officietel 39 m2, căn 2 phòng ngủ 73 m2 và căn 3 phòng ngủ 93 m2; thiết kế sang trọng, hiện đại và tối đa công năng. Dựa trên tiêu chuẩn hạng phòng Suite cao cấp nhất thường chỉ có tại những khách sạn, resort 4 - 5 sao, căn hộ mẫu Anderson Park sở hữu mức đầu tư đúng mực từ vấn đề thiết kế và yếu tố thẩm mỹ.

"Gắn bó với thị trường Bình Dương nhiều năm nay, Lyn Property chọn khẳng định tên tuổi bằng những dự án được đầu tư kỹ lưỡng với tiện ích vượt trội, mang đến chuẩn sống mới trong khu vực, khẳng định sức hút bằng tốc độ ra hàng nhanh, tỷ lệ thành công cao", bà Hà Thị Thu Thủy - Phó tổng giám đốc Lyn Property, đơn vị phát triển dự án Anderson Park chia sẻ tại sự kiện.

Nội thất được bài trí theo phong cách hiện đại.

Theo bà, với dự án Anderson Park, Lyn Property dành tâm huyết tạo nên một khu đô thị hiện đại theo chuẩn sống resort với không gian xanh và tiện ích vượt trội. Tiêu chuẩn này không chỉ thỏa mãn nhu cầu sống khắt khe của giới chuyên gia nước ngoài mà còn giúp thay đổi không gian sống cho những người trẻ cần nhiều tiện nghi. "Trong tương lai, Anderson Park được kỳ vọng trở thành một biểu tượng sống năng động tại thủ phủ công nghiệp Bình Dương", đại diện đơn vị phát triển dự án cho biết thêm.

Tham quan căn hộ mẫu, nhiều khách hàng đánh giá cao thiết kế tối ưu, phù hợp với nhu cầu của các gia đình. Nhiều người cũng đăng ký sở hữu một căn hộ vị trí phù hợp với sở thích ngay tại sự kiện.

Gia đình ông Trần Minh cho biết: "Tôi và bà xã ấn tượng với các căn hộ mẫu tại dự án Anderson Park, đặc biệt là phong cách thiết kế sang trọng và những tiện ích phù hợp với nhu cầu sống của gia đình. Chúng tôi đã đăng ký sở hữu một căn hộ 3 phòng ngủ tại đây với mức ưu đãi lên đến 22% áp dụng trong sự kiện".

Căn hộ Anderson Park có giá từ 1,6 tỷ đồng, cùng với phương thức thanh toán linh hoạt.

Để sở hữu căn hộ Anderson Park, khách hàng có 2 lựa chọn thanh toán linh hoạt: vay ngân hàng hoặc sử dụng vốn tự túc. Nếu chọn vay, ngân hàng Vietcombank sẽ hỗ trợ với tỷ lệ lên đến 70% giá trị căn hộ trong 20 năm, ân hạn và miễn phí lãi suất 24 tháng. Theo tính toán, với căn hộ từ 1,6 tỷ đồng, khách hàng sẽ thanh toán từ 18 đến 20 triệu đồng. Số tiền này chỉ bắt đầu thanh toán sau 24 tháng kể từ khi ký hợp đồng mua bán. Nếu chọn sử dụng vốn tự túc, với căn 1,6 tỷ đồng, sau khi thanh toán 30% giá trị ban đầu, mỗi tháng khách sẽ chi trả khoảng 24-30 triệu đồng.

Tâm Anh