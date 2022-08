Hơn 50 tỉnh, thành công bố lịch tựu trường

Đến 18/8, hơn 50 địa phương đã công bố khung kế hoạch năm học 2022-2023, trong đó đa số cho học sinh lớp 1 tựu trường từ 22/8.

Ngày 5/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kế hoạch năm học 2022-2023 với mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, khai giảng năm học mới diễn ra vào ngày 5/9 như mọi năm. Học sinh được tựu trường sớm nhất trước một tuần vào ngày 29/8. Riêng với lớp 1, các trường có thể tổ chức tựu trường sớm hơn ngày khai giảng hai tuần, ngày 22/8.

Dựa vào kế hoạch chung của Bộ, các địa phương xây dựng kế hoạch riêng phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn, đảm bảo giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (kỳ I 18 tuần và kỳ II 17 tuần); giáo dục thường xuyên có 32 tuần thực học với lớp 8, 9, 11,12 và 35 tuần với lớp 6, 7, 10.

Trong các tỉnh, thành đã công bố khung năm học, Hà Giang, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Nam là các địa phương cho toàn bộ trẻ mầm non, học sinh phổ thông tựu trường chung một ngày. Trong đó, Hà Giang sớm nhất (25/8), Nghệ An và Phú Yên cùng chọn ngày 29/8, Quảng Nam 1/9.

Bình Định là tỉnh duy nhất cho học viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tựu trường giữa tháng 9 (ngày 12/9), còn lại 19/8. Bà Rịa - Vũng Tàu lại tổ chức cho học sinh lớp 10 tựu trường sớm cùng lớp 1, 2 vào ngày 22/8. Năm nay, chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu triển khai với lớp 10 với nhiều công việc liên quan như chọn tổ hợp, mua sách giáo khoa nên nhiều tỉnh, thành cũng chú trọng việc ổn định tổ chức cho học sinh.

Hầu hết địa phương còn lại trong nhóm đã công bố kế hoạch năm học thực hiện theo khung chung của Bộ, tức tổ chức tựu trường cho học sinh lớp 1 từ 22/8, các khối khác 29/8.

STT Tỉnh, thành Ngày tựu trường 1 An Giang 29-31/8 2 Bà Rịa - Vũng Tàu Lớp 1, 2, 10: 22/8

Còn lại: 29/8 3 Bắc Giang Lớp 1: 22/8

Còn lại: 30/8 4 Bạc Liêu Lớp 1: 22/8

Còn lại: 29/8 5 Bắc Ninh Lớp 1: 22/8

Còn lại: 29/8 6 Bến Tre Lớp 1: 22/8

Còn lại: 29/8 7 Bình Định Học viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên: 12/9

Còn lại: 29/8 8 Đăk Nông Lớp 1: 22/8

Còn lại: 29/8 9 Điện Biên Lớp 1: 29/8

Còn lại: 1/9 10 Đồng Tháp Lớp 1: 29/8

Còn lại: 25/8 11 Gia Lai Lớp 1: 22/8

Còn lại: 29/8 12 Hà Giang 25/8 13 Hà Nội Lớp 1: 22/8

Còn lại: 29/8 14 Hà Nam Lớp 1: 22/8

Còn lại: 29/8 15 Hà Tĩnh Lớp 1: 22/8

Còn lại: 30/8 16 Hậu Giang Lớp 1: 22/8

Còn lại: 29/8 17 Hòa Bình Lớp 1: 22/8

Còn lại: 29/8 18 Hưng Yên Lớp 1: 22/8

Còn lại: 29/8 19 Kiên Giang Lớp 1: 22/8

Còn lại: 29/8 20 Lai Châu Lớp 1: 22/8

Còn lại: 29/8 21 Lào Cai Lớp 1: 22/8

Còn lại: 29/8 22 Long An Lớp 1: 22/8

Còn lại: 29/8 23 Nghệ An 29/8 24 Ninh Bình Lớp 1: 22/8

Còn lại: 29/8 25 Ninh Thuận Lớp 1: 22/8

Còn lại: 29/8 26 Phú Yên 29/8 27 Quảng Nam 1/9 28 Quảng Ngãi Lớp 1: 22/8

Còn lại: 30/8 29 Sơn La Mầm non: 25-31/8

Còn lại: 22/8 30 Thanh Hóa Lớp 1: 23/8

Còn lại: 1/9 31 TP HCM Mầm non: 31/8

Còn lại : 22/8 32 Trà Vinh Tiểu học: 22/8-2/9

Còn lại: 29/8-2/9 33 Yên Bái Lớp 1: 22/8

Còn lại: 29/8 34 Vĩnh Phúc Lớp 1: 22/8

Còn lại: 29/836 35 Đồng Nai Lớp 1: 22/8

Còn lại: 29/8 36 Tiền Giang Tiểu học: 22/8

Còn lại: 29/8 37 Sóc Trăng 29/8 38 Quảng Trị Lớp 1: 22/8

Còn lại: 29/8 39 Tây Ninh Lớp 1: 22/8

Còn lại: 29/8 40 Phú Thọ Lớp 1: 22/8

Còn lại: 29/8 41 Kon Tum Lớp 1: 22/8

Còn lại: 29/8 42 Bình Dương 29/8 43 Cà Mau 22/8 44 Cần Thơ Lớp 1: 22/8

Còn lại: 29/8 45 Vĩnh Long Tiểu học: 22/8

Còn lại: 29/8 46 Đắk Lắk Lớp 1: 22/8

Còn lại: 29/8 47 Khánh Hoà Lớp 1: 22/8

Còn lại: 29/8 48 Lâm Đồng Lớp 1: 22/8

Còn lại: 29/8 49 Hải Dương Lớp 1: 22/8

Còn lại: 29/8 50 Bắc Kạn Lớp 1: 22/8

Lớp 10: 25/8

Còn lại: 29/8 51 Bình Thuận Mầm non, Tiểu học: chậm nhất 29/8

Còn lại: 30/8 Theo kế hoạch của Bộ, học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 15/1/2023. Kế hoạch giáo dục học kỳ II hoàn thành trước ngày 25/5/2023 để đảm bảo kết thúc năm học vào ngày 31/5/2023.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS hoàn thành trước ngày 30/6/2023. Tuyển sinh các lớp đầu cấp sẽ được tiến hành xong trước 31/7/2023. Kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi cấp quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn riêng.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2022 tại điểm thi THCS Phước Bình, TP Thủ Đức, TP HCM, ngày 8/7. Ảnh: Quỳnh Trần

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý trong trường hợp ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, thời gian tựu trường và kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định. Các trường hợp đặc biệt phát sinh khác phải báo cáo với Bộ trước khi thực hiện. Ngoài các lịch cố định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

Các trường ngoài công lập, tư thục được bổ sung thời gian học không quá bốn tuần một năm để thực hiện chương trình. Do đó, nhiều trường tư thục đã cho học sinh trở lại từ 1/8.

Dương Tâm - Hằng Phương