Hơn 50% nhà ở Mỹ mất giá

Khoảng 53% nhà ở tại Mỹ mất trung bình gần 10% giá trị trong năm qua, mức giảm lớn nhất trong hơn một thập kỷ qua.

Yahoo Finance ngày 18/11 dẫn dữ liệu mới nhất tính đến tháng 10 của Zillow, cho thấy 53% nhà ở trên toàn nước Mỹ giảm giá trong năm qua, tỷ lệ lớn nhất kể từ năm 2012.

Trên toàn quốc, mức giảm giá nhà trung bình là 9,7% so với mức đỉnh. Con số này cao hơn những đợt điều chỉnh giá trong những năm gần đây, tương đương với biến động trước đại dịch.

Zillow là nền tảng bất động sản trực tuyến lớn nhất Mỹ, sử dụng thuật toán và dữ liệu thị trường để tạo ra Zestimate, định giá tự động từng căn nhà. Các phân tích thị trường của Zillow thường được các hãng tin lớn của Mỹ sử dụng.

Giá nhà chủ yếu giảm ở các khu vực miền đông nam và một số vùng ở miền tây Mỹ, trong khi nhiều thành phố tại trung tây và đông bắc chứng kiến giá nhà tăng.

Giá nhà ở nhiều đô thị tại Mỹ giảm xuống khi số căn được rao bán tăng lên, nhưng nhu cầu mua không tương xứng. Nhiều khách hàng tiềm năng vẫn chưa thể mua nhà do kinh tế bất ổn, lãi suất thế chấp trên 6% và tình trạng giằng co giá giữa bên mua với bên bán.

Các đô thị có tỷ lệ nhà mất giá cao nhất tại Mỹ. Đồ họa: Zillow

Các khu vực đô thị có tỷ lệ nhà mất giá cao nhất gồm nhiều nơi từng chứng kiến thị trường bất động sản bùng nổ trong đại dịch, và những vùng mạnh tay tăng nguồn cung nhà ở trong những năm gần đây.

Tại Denver, bang Colorado, giá của 91% số căn nhà đã giảm so với mức đỉnh, tiếp theo là Austin, bang Texas, với 89%, kế đến là Sacramento, bang California, với 88%.

Dallas, Texas, ghi nhận 87% nhà ở giảm giá. Tỷ lệ ở San Antonio, Texas, là 86%. Hơn 80% nhà ở tại các thành phố Jacksonville, Orlando và Tampa, bang Florida, cũng mất giá.

"Đây là tin tốt nhất đối với người mua nhà trong một thời gian rất dài", Mischa Fisher, nhà kinh tế trưởng của Zillow, nhận xét. "Chúng ta đang ở mức dễ tiếp cận nhà ở cao nhất trong ba năm qua".

Biển "bán nhà" trước một bất động sản tại Austin, Texas, năm 2024. Ảnh: AFP

Giới quan sát nhận định mức giảm này không giống một cú sập giá. Lần gần nhất Mỹ ghi nhận nhiều nhà ở giảm giá như vậy là vào năm 2012, với giá trị nhà giảm tới 27% so với mức đỉnh trước khủng hoảng.

Một điểm khác biệt quan trọng khác là rất ít chủ nhà phải chịu lỗ lớn, bởi họ vẫn hưởng mức tăng giá trị tài sản đáng kể. Theo Zillow, mức tăng trung vị hiện vào khoảng 67%, nhờ đà tăng giá trong 6 năm qua.

Chỉ có 4,1% nhà ở mất giá so với lần giao dịch gần nhất, thấp hơn thời trước đại dịch. "Người bán lúc nào muốn lãi. Nhưng nếu chọn đúng thời điểm bán, họ không nhất thiết phải chịu lỗ", ông Fisher nói.

Đức Trung (Theo Yahoo Finance, WSJ)