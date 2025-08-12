Hơn 50 m bờ kè sạt lở xuống sông

Đồng ThápBờ kè Thường Thới Tiền, xã Thường Phước, bị sạt lở hơn 50 m khiến toàn bộ mái taluy, vỉa hè cùng lan can, mặt đường nhựa trôi xuống sông.

Sạt lở xảy ra lúc hơn 12h ngày 12/8 làm sụp lún đường cùng đoạn vỉa hè, lan can dài 30 m, rộng 8 m, ăn sâu vào mặt đường nhựa 1,5 m, nhiều đoạn nhựa bên trong tiếp tục xuất hiện vết nứt.

Đoạn kè bị sạt lở trưa 12/8. Ảnh: Nguyễn Khánh

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban Chỉ đạo Ứng phó biến đổi khí hậu – Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Thường Phước đã giăng dây, lắp đèn cảnh báo, cấm xe qua lại để đảm bảo an toàn cho người dân.

Ngành chức năng nhận định hiện mực nước lũ đang dâng cao, dòng chảy xiết, nguy cơ sạt lở gia tăng. Đoạn sạt lở đối diện nhà máy chế biến trái cây có khả năng mở rộng, đe dọa đến sản xuất cùng đi lại.

Kè Thường Thới Tiền thuộc dự án Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng dài hơn 4.000 m, tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng chia làm hai giai đoạn hoàn thành cuối năm 2019.

Đoạn bờ kè bị sạt lở hôm 7/8 hiện đã được gia cố tạm. Ảnh: Nguyễn Khánh

Trước đó, chiều 7/8, đoạn kè này cũng sạt lở khoảng 40 m, hư hỏng hoàn toàn thân kè, mái taluy, sụp vỉa hè dài 28 m, rộng 5 m, tạo hàm ếch khoét sâu vào mặt đường cùng vết nứt tại phần tiếp giáp bó vỉa và mặt đường.

Sau sự cố, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp phối hợp Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, UBND xã Thường Phước và các đơn vị liên quan gia cố tạm thời bằng bao tải cát trên nền vải địa kỹ thuật. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam được yêu cầu đẩy nhanh đo đạc, đánh giá và đề xuất phương án xử lý.

Ngọc Tài