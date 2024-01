Hơn 50.000 người đón năm mới tại 'trung tâm mới' The Global City

Rất đông người dân TP HCM đổ về The Global City, TP Thủ Đức xem trình diễn pháo hoa nghệ thuật và nhạc nước quy mô lớn, ngày 31/12.

Sự kiện đón năm mới "Luxury Countdown Party 2024" do Masterise Homes và Heineken hợp tác có mức đầu tư cao gấp 10 lần năm 2023. Điểm nhấn là màn pháo hoa và nhạc nước dài 15 phút kết hợp với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng rực rỡ. Ngoài ra, sự kiện còn có nhiều hoạt động như đại nhạc hội, các gian hàng ẩm thực, giải trí. Ban tổ chức công bố hơn 50.000 lượt người tham gia sự kiện, gấp 10 lần so với năm 2023.

Người dân theo dõi pháo hoa kết hợp nhạc nước. Ảnh: Masterise Homes

Lễ hội tại The Global City trở thành điểm thu hút người dân TP Thủ Đức, các tỉnh lân cận và cả khu vực trung tâm TP HCM đổ về. Anh Quốc Huy, 32 tuổi, TP Thủ Đức cho biết mọi năm cùng gia đình xem pháo hoa ở khu vực trung tâm quận 1, cách nhà hơn 15 km và thường xuyên trải nghiệm cảnh kẹt xe, chen lấn. Năm nay gia đình đổi địa điểm sang The Global City vì gần nhà. "Đã tai, đã mắt vì vừa có pháo hoa, nhạc nước vừa có đêm nhạc sôi động. Cả nhà ai cũng thoải mái tận hưởng khoảnh khắc cuối năm vì không cần phải đi xa và chen chúc nữa", anh Huy nói.

Được tổ chức lần đầu vào cuối năm 2022 bởi Masterise Homes, Luxury Countdown Party trở thành sự kiện được chờ đón mỗi dịp cuối năm. Năm ngoái, lần đầu tiên người dân được theo dõi pháo hoa kết hợp nhạc nước. Năm nay, Heineken quyết định hợp tác với Masterise Homes để nâng cấp quy mô, chất lượng của lễ hội.

Pháo hoa tại The Global City. Ảnh: Masterise Homes

Bên cạnh đầu tư cho pháo hoa, nhạc nước, Masterise Homes cùng Heineken đã mời DJ nổi tiếng Tungevaag từ Tomorrowland 2023 đến Việt Nam để trình diễn tại sự kiện. Tungevaag từng được đề cử giải Grammy, mang đến những màn trình diễn EDM sôi động. Dàn nghệ sĩ khách mời như ban nhạc Chillies, rapper Obito, rapper Pháo, ca sĩ Dương Hoàng Yến, ca sĩ Grey D, Hà Anh Tuấn và Đông Nhi cũng đáp ứng hầu hết gu thưởng thức âm nhạc của số đông người tham gia.

DJ Tungevaag biểu diễn tại sự kiện. Ảnh: Masterise Homes

Bên cạnh "tiệc" âm thanh, ánh sáng, người tham gia Luxury Countdown Party 2024 còn hòa mình vào những hoạt động trải nghiệm như chụp hình với booth tương tác 360 độ, lễ hội thả diều ban đêm, flashmob và streetdance hay nạp năng lượng tại các gian hàng ẩm thực.

The Global City do Masterise Homes phát triển là khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế được thiết kế và quy hoạch bởi công ty kiến trúc hàng đầu thế giới Foster + Partners. Dự án có quy mô 117,4 ha. Đây cũng là địa điểm tổ chức hàng loạt sự kiện và lễ hội quy mô lớn trong thời gian qua như lễ hội nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, Luxury Countdown Party 2023, đêm nhạc The Legend Concert, lễ hội âm nhạc GENfest quy mô 35.000 người , triển lãm xe và nghệ thuật Mercedes-Benz "The Avantgarde"...

Đêm nhạc hội Luxury Countdown Party 2024. Ảnh: Masterise Homes

Khu đô thị được đánh giá có lợi thế về sức chứa, hệ tiện ích, cơ sở vật chất để tổ chức các sự kiện quy mô lớn. Khu nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á đang vận hành hay công viên giải trí City Park chuẩn bị ra mắt sẽ là điểm cộng để The Global City trở thành tâm điểm thu hút du khách, người dân thành phố mỗi dịp lễ, Tết. Theo công bố, The Global City đang hoàn thiện các khu vực tiện ích để chuẩn bị cho chuỗi hoạt động đón Tết Nguyên Đán.

Hoài Phương