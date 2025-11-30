Hơn 60.000 học sinh đồng diễn võ nhạc Vovinam

8h00 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: 'Các em học sinh đã làm nên kỳ tích'

Sau phần công bố kỷ lục, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng lên sân khấu chúc mừng sự kiện. Thứ trưởng cho biết, màn đồng diễn võ nhạc Vovinam của học sinh 3 cấp tại TP HCM "không chỉ là một màn biểu diễn ấn tượng về quy mô, mà còn là minh chứng cho sự sinh động về tinh thần đoàn kết, sự phối hợp tốt, kỷ luật cao, sáng tạo và khát vọng vươn lên của học sinh thành phố mang tên Bác".

Thứ trưởng phân tích kỷ lục kép mà màn đồng diễn xác lập mang nhiều ý nghĩa. Đầu tiên là niềm tự hào chung của ngành Giáo dục - Đào tạo TP HCM, khẳng định vị thế tiên phong, năng động, sáng tạo của một đô thị đặc biệt.

Thứ hai, là thông điệp về việc giữ gìn, phát huy những giá trị đặc sắc của võ Việt - Vovinam, đưa môn võ cổ truyền của dân tộc mang tầm vóc quốc tế. Thứ trưởng nhấn mạnh, việc lan tỏa môn võ truyền thống ra khỏi biên giới Việt Nam này lại đến từ các em học sinh, từ thế hệ trẻ, nên chắc chắn sẽ bền gốc và lan tỏa rộng rãi. Các em học sinh, nhà trường và ngành giáo dục thành phố đã cụ thể hóa chủ trương tăng cường giáo dục thể chất, giáo dục học đường trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và Nghị quyết 29 của Bộ Chính trị về đổi mới giáo dục đào tạo. Vì thế sự kiện hôm nay sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho học sinh của toàn quốc chúng ta.

Cũng theo lãnh đạo, sự kiện hôm nay không chỉ là xác lập kỷ lục, không đơn thuần là quy mô và kết quả đạt được, mà đã chứng minh việc chỉ đạo đưa môn Vovinam vào nhà trường là hết sức đúng đắn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngành giáo dục trên cả nước đã tiếp nhận, triển khai một cách nghiêm túc. Trong đó, TP HCM đã triển khai đạt hiệu quả cao, đi đầu trong cả nước và mang tính lan tỏa.

Thứ trưởng đề nghị ngành Giáo dục - Đào tạo Thành phố tiếp tục duy trì, mở rộng, nâng cao hơn nữa chất lượng các câu lạc bộ thể thao học đường. Ông cho rằng tăng cường gắn hoạt động giáo dục thể chất với giáo dục lối sống, kỹ năng, giúp học sinh không chỉ khỏe mạnh về thể chất mà còn giàu lòng tự hào dân tộc, có ý thức kỷ luật, tinh thần đồng đội và trách nhiệm với cộng đồng. Thứ trưởng cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo điều kiện để ngành giáo dục TP HCM tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu trong phát triển giáo dục thể chất, thể thao học đường cũng như trong đổi mới căn bản giáo dục đào tạo toàn diện.

Ông cho biết, các em học sinh là niềm tự hào của gia đình, nhà trường, của giáo dục Việt Nam. "Chính các em hôm nay đã làm nên kỳ tích mà chúng ta vừa được chứng kiến. Các em đã lập kỷ lục trong lòng thầy cô giáo, cha mẹ, thầy cô và nhà trường và xác lập kỷ lục cho chính các em", thứ trưởng nhấn mạnh.

Trước khi kết thúc bài phát biểu, Thứ trưởng bày tỏ mong muốn các em học sinh tiếp tục rèn luyện thân thể mỗi ngày để không ngừng học tập, trau dồi tri thức, kỹ năng, để trưởng thành những công dân năng động, sáng tạo, tiêu biểu, tự tin vươn mình trong kỷ nguyên mới, góp phần xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình và một Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Sau bài phát biểu của thứ trưởng, ban tổ chức và các khách mời lên sân khấu chụp hình lưu niệm, kết thúc phần một của sự kiện trình diễn võ nhạc Vovinam.