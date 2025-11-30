Hơn 60.000 học sinh đồng diễn võ nhạc Vovinam

-
8h50
Sau khi hoàn thành đường chạy, Quỳnh Anh, 17 tuổi, học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu, chia sẻ niềm vui cùng bạn bè. Em cho biết tự hào khi được tham gia một sự kiện ý nghĩa, cũng là lần đầu em hoàn thành trọn vẹn một đường chạy dài.
Nhóm Tường Vi và Ngọc Tiên, cùng 17 tuổi, đến từ Trường THPT An Lạc, cũng nán lại khu vực về đích để giao lưu cùng các bạn. Hai em cho biết đường chạy không chỉ là hoạt động thể thao mà trở thành dịp rèn luyện sức bền, gắn kết tinh thần tập thể giữa các trường. Cả hai nói sẽ không quên giây phút cùng nhau nắm tay bứt tốc đoạn cuối, vừa cười vừa hô to tên trường.
Cũng ở vạch đích, Khánh Vy, Gia Hân và nhóm học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu hào hứng chụp hình lưu niệm cùng KOLs Nam Khánh. Vy kể em và các bạn đã dậy từ 4h sáng để kịp đến điểm tập trung, nhưng "chỉ cần được cùng nhau chạy, thấy bạn bè cười vui là quên hết mệt".
-
8h20
Đúng 8h20, hơn 2.000 học sinh TP HCM đồng loạt xuất phát, bắt đầu chinh phục đường chạy Edurun. Những bước chạy đầu tiên diễn ra nhịp nhàng, trật tự; các em giữ tốc độ vừa phải, vừa chạy vừa quan sát không gian xung quanh. Sự tập trung hiện rõ trên khuôn mặt từng em, thể hiện tinh thần nghiêm túc và ý thức rèn luyện sức khỏe.
Trên suốt chiều dài đường chạy, không khí trở nên sôi nổi. Hai bên đường chạy, thầy cô và phụ huynh đứng cổ vũ, gọi tên, tạo động lực để các em hoàn thành đường chạy.
-
8h15
Gần 2.000 học sinh TP HCM tham gia đường đua Edurun
Ngay sau phần công bố và trao chứng nhận kỷ lục, không khí sự kiện tiếp tục được nối dài bằng hoạt động đường chạy Edurun đầy hào hứng. Khoảng 2.000 em học sinh tập trung tại vạch xuất phát bên Công viên bờ sông Sài Gòn, tạo nên khung cảnh rực rỡ sắc màu và tràn ngập tinh thần thể thao.
Trong lúc chờ giờ bắt đầu đường chạy Edurun, các em tranh thủ khởi động. Từng nhóm nhỏ thay phiên nhau kéo giãn cơ, chạy bước nhỏ, bật nhảy..., không quên trò chuyện cùng bạn bè ở các trường khác. Những câu chuyện ngắn, những tràng cười vang xen lẫn tiếng giày thể thao chạm mặt đất tạo nên một bầu không khí sôi động. Các em còn coi đường chạy là cơ hội để thử thách bản thân, rèn luyện sức khỏe và cùng chung tay lan tỏa ý nghĩa nhân văn của Edurun.
-
8h00
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: 'Các em học sinh đã làm nên kỳ tích'
Sau phần công bố kỷ lục, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng lên sân khấu chúc mừng sự kiện. Thứ trưởng cho biết, màn đồng diễn võ nhạc Vovinam của học sinh 3 cấp tại TP HCM "không chỉ là một màn biểu diễn ấn tượng về quy mô, mà còn là minh chứng cho sự sinh động về tinh thần đoàn kết, sự phối hợp tốt, kỷ luật cao, sáng tạo và khát vọng vươn lên của học sinh thành phố mang tên Bác".
Thứ trưởng phân tích kỷ lục kép mà màn đồng diễn xác lập mang nhiều ý nghĩa. Đầu tiên là niềm tự hào chung của ngành Giáo dục - Đào tạo TP HCM, khẳng định vị thế tiên phong, năng động, sáng tạo của một đô thị đặc biệt.
Thứ hai, là thông điệp về việc giữ gìn, phát huy những giá trị đặc sắc của võ Việt - Vovinam, đưa môn võ cổ truyền của dân tộc mang tầm vóc quốc tế. Thứ trưởng nhấn mạnh, việc lan tỏa môn võ truyền thống ra khỏi biên giới Việt Nam này lại đến từ các em học sinh, từ thế hệ trẻ, nên chắc chắn sẽ bền gốc và lan tỏa rộng rãi. Các em học sinh, nhà trường và ngành giáo dục thành phố đã cụ thể hóa chủ trương tăng cường giáo dục thể chất, giáo dục học đường trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và Nghị quyết 29 của Bộ Chính trị về đổi mới giáo dục đào tạo. Vì thế sự kiện hôm nay sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho học sinh của toàn quốc chúng ta.
Cũng theo lãnh đạo, sự kiện hôm nay không chỉ là xác lập kỷ lục, không đơn thuần là quy mô và kết quả đạt được, mà đã chứng minh việc chỉ đạo đưa môn Vovinam vào nhà trường là hết sức đúng đắn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngành giáo dục trên cả nước đã tiếp nhận, triển khai một cách nghiêm túc. Trong đó, TP HCM đã triển khai đạt hiệu quả cao, đi đầu trong cả nước và mang tính lan tỏa.
Thứ trưởng đề nghị ngành Giáo dục - Đào tạo Thành phố tiếp tục duy trì, mở rộng, nâng cao hơn nữa chất lượng các câu lạc bộ thể thao học đường. Ông cho rằng tăng cường gắn hoạt động giáo dục thể chất với giáo dục lối sống, kỹ năng, giúp học sinh không chỉ khỏe mạnh về thể chất mà còn giàu lòng tự hào dân tộc, có ý thức kỷ luật, tinh thần đồng đội và trách nhiệm với cộng đồng. Thứ trưởng cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo điều kiện để ngành giáo dục TP HCM tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu trong phát triển giáo dục thể chất, thể thao học đường cũng như trong đổi mới căn bản giáo dục đào tạo toàn diện.
Ông cho biết, các em học sinh là niềm tự hào của gia đình, nhà trường, của giáo dục Việt Nam. "Chính các em hôm nay đã làm nên kỳ tích mà chúng ta vừa được chứng kiến. Các em đã lập kỷ lục trong lòng thầy cô giáo, cha mẹ, thầy cô và nhà trường và xác lập kỷ lục cho chính các em", thứ trưởng nhấn mạnh.
Trước khi kết thúc bài phát biểu, Thứ trưởng bày tỏ mong muốn các em học sinh tiếp tục rèn luyện thân thể mỗi ngày để không ngừng học tập, trau dồi tri thức, kỹ năng, để trưởng thành những công dân năng động, sáng tạo, tiêu biểu, tự tin vươn mình trong kỷ nguyên mới, góp phần xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình và một Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
Sau bài phát biểu của thứ trưởng, ban tổ chức và các khách mời lên sân khấu chụp hình lưu niệm, kết thúc phần một của sự kiện trình diễn võ nhạc Vovinam.
-
7h50
Đồng diễn Vovinam 60.000 học sinh xác lập kỷ lục kép
Sự kiện xác lập kỷ lục kép ghi nhận 60.000 học sinh tham gia đồng diễn Vovinam, diễn ra đồng thời tại điểm chính và nhiều điểm trường trên toàn địa bàn TP HCM. Trong đó, 5.000 em tại điểm chính và 55.000 em tại 150 điểm trường TP HCM.
Ngay sau phần biểu diễn, ban tổ chức đã công bố và trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam.
Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings), bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc, Tổng Thư ký Hội đồng Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, thực hiện nghi thức công bố Kỷ lục "Đồng diễn võ nhạc Vovinam trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm trường, có số lượng học sinh tham gia đông nhất Việt Nam và thế giới". Kỷ lục được trao cho ba đơn vị gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, Liên đoàn Vovinam Việt Nam và Công ty TNHH Nestlé Việt Nam.
Bằng chứng nhận được ông Trần Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội Marketing Việt Nam, Thường trực Hội đồng Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, thay mặt trao tặng cho ban tổ chức.
Kỷ lục thứ hai là "Đồng diễn võ nhạc Vovinam trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm trường, có số lượng học sinh tham gia đông nhất thế giới", được trao bởi VietKings.
Trong nghi thức công bố kỷ lục, bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc, Tổng thư ký Hội đồng Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, đánh giá cao màn đồng diễn võ nhạc Vovinam đầy khí thế, giàu cảm xúc của học sinh TP HCM. Bà cho rằng, bên cạnh giá trị về quy mô và số lượng mang tầm kỷ lục, sự kiện còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và bản lĩnh của thế hệ trẻ thành phố.
Bà nhấn mạnh rằng thông qua hoạt động này, học sinh trên toàn địa bàn đã cùng nhau lan tỏa vẻ đẹp của Vovinam - một di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia. Sự nỗ lực trong luyện tập, tính kỷ luật và niềm tự hào của các em đã góp phần tạo nên một màn trình diễn giàu giá trị tinh thần. Theo bà, những phẩm chất này sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em trong hành trình học tập, trưởng thành.
Kỷ lục chính thức được xác nhận vào ngày 30/11, trao cho ba đơn vị đồng sở hữu.
Kết thúc phần nghi thức, bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc gửi lời chúc mừng đến các đơn vị đồng hành và đặc biệt tri ân nỗ lực tập luyện của các thầy cô cùng học sinh, những người đã tạo nên màn đồng diễn ấn tượng. Bà cũng gửi lời chúc mừng nhân dịp 50 năm hình thành và phát triển của ngành Giáo dục TP HCM, đồng thời chúc sức khỏe và thành công đến toàn thể đại biểu tham dự.
-
07h30
Đồng diễn tinh hoa võ Việt
Sau tuyên bố khai mạc, nhóm MTV trình diễn các động tác nhằm lan tỏa khí thế hào hùng của Vovinam cũng như tinh thần kỷ luật và đoàn kết của thế hệ năng động ngày nay.
Sau 8 phút thưởng thức màn trình diễn của nhóm MTV, 5.000 học sinh có mặt tại Công viên bờ sông Sài Gòn bắt đầu chuẩn bị cho màn trình diễn xác lập kỷ lục kép. Cùng lúc đó, trên màn hình LED tại công viên cũng phát sóng trực tiếp màn trình diễn của học sinh tại 150 điểm trường trên thành phố.
Bài diễn đầu tiên của em được thực hiện trên nền nhạc bài hát Nòi giống Rồng Tiên của nhạc sĩ La Nhật Huy.
Các em tiếp tục di chuyển đội hình trên nền nhạc Milo Champ Move trong 2 phút.
Giữa pháo khói và tiếng nhạc hùng hồn, các em tiếp tục xếp hình lá cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam trên nền nhạc Nhà tôi có một lá cờ.
Màn trình diễn cuối cùng, các em chuyển sang tạo hình xếp cờ Tổ quốc trên nền nhạc Giai điệu tự hào. Hình ảnh lá cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam hoàn thành sứ mệnh nối liền một dải non sông vào ngày 30/4/1975, chuyển sang hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng là Quốc kỳ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - tái hiện hành trình lịch sử của dân tộc, từ khát vọng giành độc lập đến niềm tự hào của một đất nước vươn mình phát triển hôm nay.
Cô giáo Anh Thư, trường tiểu học Chi Lăng (phường Tân Hòa, TP HCM) cho biết, khi tham gia sự kiện, cảm nhận rõ sự nhiệt huyết, năng động của các em. Cô cho rằng chạy và tập Vovinam rèn luyện sức khỏe, giúp tinh thần lạc quan, đặc biệt có ý nghĩa hiện nay khi trẻ sử dụng thiết bị điện tử nhiều. Bộ môn này cũng là những hoạt động mà các em học sinh có thể tham gia. Các học sinh của cô do còn nhỏ, ở lứa tuổi tiểu học nên sẽ trình diễn Vovinam ngay tại điểm trường, nhưng ngày hôm nay vẫn có một số bạn tham gia đường chạy.
Về phía học sinh, đôi bạn Nguyễn Hà Nhã Lâm và Trần Thị Hồng Thư lớp 11, trường THPT Hùng Vương cảm thấy tự hào khi lớp các em được chọn tham gia sự kiện xác lập kỷ lục. Các em cho biết đã cùng bạn bè dành hai tháng tập luyện chuẩn bị cho sự kiện.
Nhã Lâm cho biết từng tham gia biểu diễn Vovinam từ khi học cấp 2. Sáng hôm nay hai nữ sinh có mặt từ 4h tại trường và 5h tại Công viên Bờ sông Sài Gòn để có màn đồng diễn đẹp mắt nhất.
-
7h25
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM: Đồng diễn vượt ngoài quy mô hoạt động thể chất
Trong phần phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, bày tỏ niềm tự hào khi sự kiện xác lập kỷ lục "Chương trình đồng diễn võ nhạc Vovinam trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm trường có số lượng học sinh tham gia đông nhất Việt Nam và thế giới" được tổ chức tại thành phố. Ông nhấn mạnh rằng hình ảnh hàng nghìn học sinh cùng tham gia luyện tập và biểu diễn không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết mà còn phản ánh sự năng động, tự tin và ý chí của thế hệ trẻ.
Ông cho biết ngành giáo dục rất trân trọng những nỗ lực của các em học sinh cũng như sự đồng hành của đội ngũ giáo viên và các nhà trường trong quá trình chuẩn bị. Theo ông, chương trình không chỉ là hoạt động thể chất đơn thuần mà còn góp phần lan tỏa các giá trị rèn luyện tinh thần, kỷ luật và lòng tự hào đối với văn hóa dân tộc thông qua môn võ Vovinam.
Kết thúc bài phát biểu, ông gửi lời chúc mừng đến tất cả học sinh tham gia và bày tỏ hy vọng tinh thần tích cực từ hoạt động này sẽ tiếp tục được duy trì, phát huy trong môi trường học đường.
-
6h45
Trước khi bước vào phần trình diễn, MC Hoàng Rapper điểm lại những dấu ấn nổi bật của môn Vovinam và hành trình 50 năm đổi mới giáo dục của ngành Giáo dục TP HCM.
Từ tinh thần đó, ngày hội "50 năm Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh" với chủ đề "50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn thời đại - Khát vọng tương lai" được tổ chức với hai hoạt động chính: Đồng diễn võ nhạc Vovinam và Đường chạy Edu Run.
Chương trình được tổ chức theo sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân TP HCM, do Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM chủ trì, phối hợp cùng Liên đoàn Vovinam Việt Nam, và đặc biệt có sự đồng hành của nhãn hàng Nestlé Milo (Công ty TNHH Nestlé Việt Nam).
Đặc biệt, sự kiện hôm nay hướng đến xác lập Kỷ lục kép "Đồng diễn võ nhạc Vovinam trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm trường, có số lượng học sinh tham gia đông nhất Việt Nam và thế giới".
-
6h15
Tập dượt chuẩn bị cho đồng diễn
Từ 6h15, hơn 5.000 học sinh cùng tập dượt, chuẩn bị sẵn sàng cho đồng diễn. Trong thời gian này, các thầy cô phụ trách hỗ trợ ổn định đội hình, hướng dẫn học sinh nhanh chóng di chuyển về đúng vị trí, chỉnh trang trang phục, đạo cụ và giữ trật tự để sẵn sàng cho buổi tổng dợt.
Khu vực y tế và nhà vệ sinh được bố trí ở phía bên trái sân khấu. Trong mọi tình huống phát sinh, học sinh được khuyến nghị bình tĩnh, giữ nguyên vị trí và tuân theo sự hướng dẫn của giáo viên cùng ban tổ chức để đảm bảo an toàn và trật tự chung.
Có mặt từ sớm, các em học sinh lớp 8 trường Huỳnh Khương Ninh (phường Tân Định, TP HCM) cho biết cả đội đều háo hức chuẩn bị. Đây là lần đầu các tham gia đồng diễn và cùng các bạn trường khác cùng hội ngộ để tập võ, giao lưu. Cả đội đều hứa hẹn sẽ làm tốt nhất, tạo kỷ niệm đẹp cho bản thân.
-
06h00
Hơn 60.000 học sinh TP HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam
6h, hơn 5.000 học sinh thuộc 15 trường tại TP HCM, có mặt tại Công viên Bờ sông Sài Gòn. Các em sẽ cùng 55.000 học sinh khác từ 150 trường tại TP HCM, đồng diễn võ nhạc Vovinam nhằm xác lập kỷ lục kép Việt Nam và thế giới.
Màn đồng diễn xác lập kỷ lục "Chương trình đồng diễn võ nhạc Vovinam trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm trường có số lượng học sinh tham gia đông nhất Việt Nam và thế giới". Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Ngày hội 50 năm Giáo dục và Đào tạo TP HCM với chủ đề "50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn thời đại - khát vọng tương lai", do Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, Liên đoàn Vovinam Việt Nam phối hợp nhãn hàng Nestlé Milo - Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tổ chức.
Sự kiện góp phần đánh dấu cột mốc trên hành trình đổi mới giáo dục TP HCM nói riêng và cả nước nói chung, khi những giá trị của thể dục, thể thao được nâng cao trong giáo dục học đường.
Được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, môn võ Vovinam được lựa chọn làm nội dung đồng diễn cho các em học sinh bởi sự phù hợp với thể trạng người Việt và những giá trị đặc trưng của Việt Võ Đạo như tinh thần thượng võ, bản sắc truyền thống và lòng tự hào dân tộc. Thông qua việc tập luyện Vovinam nói riêng và thể thao nói chung, các em học sinh được bồi dưỡng nhiều phẩm chất cho hành trình trưởng thành như sức mạnh đoàn kết, tinh thần đồng đội, sự tự tin, ý chí, tính kỷ luật và lòng can đảm. Mỗi cá nhân trẻ phát triển toàn diện sẽ góp phần xây dựng nên một thế hệ Việt Nam năng động và sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước.