Hơn 5.700 người bị địa ốc Alibaba lừa mua dự án 'ma'

TP HCMNguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Công ty cổ phần địa ốc Alibaba cùng 22 đồng phạm bị cáo buộc lừa khoảng 5.700 người mua dự án "ma", chiếm đoạt gần 2.500 tỷ đồng.

Ngày 14/11, Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi) và 22 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền.

Động thái này được đưa ra sau khi có thêm hàng nghìn người đến trình báo theo kêu gọi của cơ quan điều tra giữa tháng 10. Tính đến nay vụ án có hơn 5.700 bị hại - nhiều hơn 1.600 người so với giai đoạn đầu điều tra.

Kết luận điều tra lần này cũng bổ sung kết quả giám định, xác định 257 miếng kim loại màu vàng có chữ Địa ốc Alibaba thu được trong quá trình khám xét công ty này là vàng, trị giá gần 750 triệu đồng.

Nguyễn Thái Luyện lúc bị Công an TP HCM bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Tổng cộng, Công an TP HCM đã kê biên 650 thửa đất có diện tích hơn 447 ha, tổng giá trị theo kết quả giám định gần nhất là hơn 1.500 tỷ đồng.

Trong đó, tại TP HCM, 3 khu đất đứng tên địa ốc Alibaba và Nguyễn Tấn Lực (em trai Luyện) ở TP Thủ Đức; 234 thửa đất tại các huyện Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Long Thành, TP Biên Hòa; 369 thửa đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu; 44 thửa đất ở Bình Thuận.

Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã tạm giữ hơn 9,2 tỷ đồng tiền mặt; 20 thỏi kim loại màu vàng trọng lượng hơn 7,3 kg (kết quả giám định toàn bộ số hợp kim trên không phải là vàng); 23 ôtô, xe máy do các bị can, nghi can sử dụng; hơn 1,6 tỷ đồng tiền đặt cọc thuê nhà; phong tỏa hơn 45 tỷ đồng trong 49 tài khoản của cá nhân, các công ty do Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lập ra...

Cơ quan điều tra xác định, anh em, vợ chồng Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lập ra hàng chục pháp nhân công ty, dựng lên 58 dự án "ma" tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận. Nhóm này tự đặt tên, phân lô, tách thửa rồi quảng cáo bán.