Hơn 5.400 thí sinh đổ về thi THPT chuyên Sư phạm

Hà NộiNgày 1/6, 5.477 thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Đại học Sư phạm, giành 305 suất vào trường.

Từ 6h30, toàn bộ đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy ùn tắc cục bộ do lượng thí sinh, phụ huynh đổ về trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội quá đông. Để kịp giờ làm thủ tục, nhiều thí sinh phải xuống xe, đi bộ từ đầu đường. Các phụ huynh liên tục trấn an con, tìm cách di chuyển để đến trường sớm nhất có thể. Lực lượng công an khu vực có mặt từ sớm để phân luồng, hướng dẫn phương tiện.

Lượng thí sinh lớn khiến khu vực cổng trường đông nghịt từ sáng sớm 1/6. Ảnh: Thanh Hằng

Ngọc Linh (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đăng ký vào lớp chuyên Hóa. Ngoài chuyên Sư phạm, em sẽ thi thêm chuyên Khoa học Tự nhiên và Hà Nội - Amsterdam. Trong ba nguyện vọng của Linh, Sư phạm là trường tổ chức thi đầu tiên nên "em rất hồi hộp".

Linh cho biết em học khá Tiếng Anh nhưng không tự tin với Văn. Cách đây vài ngày, khi trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức tuyển sinh lớp 10, Linh tham khảo đề Văn của trường và thấy vừa sức. Em mong đề thi Văn vào chuyên Sư phạm cũng có độ khó tương đương.

Còn Huy (quận Đống Đa, Hà Nội) lại tỏ ra khá bình tĩnh. Dự thi vào lớp chuyên Tiếng Anh, em không bị ngợp bởi số lượng thí sinh dự thi, nhưng vẫn lo lắng vì "đề tiếng Anh chuyên của Sư phạm rất khó".

Huy đăng ký lớp Tiếng Anh của ba trường chuyên Sư phạm, Ngoại ngữ và Hà Nội - Amsterdam. Để ôn luyện, nam sinh thường tìm đề thi học sinh giỏi của các tỉnh, thành, quốc gia và các trường rồi tự làm. Huy đánh giá đề thi của chuyên Ngoại ngữ vừa sức và dạng đề cũng phù hợp với em nhất, nhưng nguyện vọng mong muốn của nam sinh là chuyên Sư phạm.

Thí sinh dự thi vào trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, sáng 1/6. Ảnh: Thanh Hằng

Không chỉ dành cho học sinh Hà Nội, THPT chuyên Đại học Sư phạm tuyển sinh toàn quốc nên hàng nghìn thí sinh, chủ yếu từ các tỉnh phía Bắc, cũng dự thi hôm nay. Buổi sáng, các em thi Văn, Toán, mỗi môn 90 phút, chiều thi môn chuyên 120 phút. Thí sinh đăng ký chuyên Tin sẽ làm bài thi Toán chuyên.

Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi, trong đó Văn và Toán không nhân hệ số, còn môn chuyên nhân đôi. Trường chuyên Sư phạm không áp dụng điểm cộng, ưu tiên và xét tuyển theo từng lớp chuyên.

Kết quả thi sẽ công bố trước 31/7.

Trong trường hợp không trúng tuyển các lớp chuyên, thí sinh có thể xét tuyển vào lớp chất lượng cao. Điểm xét tuyển là tổng điểm Toán và Ngữ văn, không nhân hệ số và không tính điểm môn chuyên. Trường sẽ xét tổng điểm của các em từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

Về chỉ tiêu và tỷ lệ chọi, năm nay, trường chuyên Sư phạm giữ ổn định chỉ tiêu 305 cho bảy lớp chuyên. Trừ Toán tuyển 70 học sinh, Tiếng Anh 60, các lớp Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, mỗi lớp 35 em.

Đại diện trường THPT chuyên Sư phạm cho biết tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 5.477. Trong đó, lớp chuyên Tiếng Anh nhận được 1.928 hồ sơ nhưng chỉ tiêu chỉ 60. Vì vậy, tỷ lệ chọi để vào lớp này lên tới 1/32,1. Lớp chuyên Toán cũng có lượng thí sinh đăng ký lớn - 948, tỷ lệ chọi 1/13.

Số thí sinh đăng ký các lớp chuyên còn lại như sau: Tin 359, Lý 506, Hoá 714, Sinh 396, Văn 641.

THPT chuyên Đại học Sư phạm thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội. Thành lập năm 1966, tiền thân là "lớp Toán đặc biệt" với các học sinh từ vùng di tản, sau thành Hệ Trung học Phổ thông chuyên Toán-Tin. Chuyên Sư phạm là ngôi trường có bề dày thành tích trong các kỳ thi quốc gia và thế giới với hơn 60 huy chương Olympic quốc tế các môn.

Năm ngoái, THPT chuyên Đại học Sư phạm đã phải lùi lịch thi từ 2-3/6 đến 17/6, sau đó tiếp tục phải chia làm hai đợt dành cho thí sinh Hà Nội và ngoại tỉnh vì đợt bùng phát dịch thứ tư. Điểm chuẩn các lớp chuyên dao động 21,75-27, trong đó Tiếng Anh cao nhất.

