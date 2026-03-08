Hơn 5.000 sinh viên TP HCM hiến máu nhân đạo

Hơn 5.000 sinh viên từ 20 trường đại học và giới trẻ TP HCM tham gia hiến máu trong chương trình Chủ Nhật Đỏ, bổ sung nguồn máu điều trị và cấp cứu người bệnh.

Sáng 8/3, hàng nghìn sinh viên có mặt từ sớm tại Đại học Văn Hiến để hiến máu trong chương trình do Báo Tiền Phong phối hợp Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Quân y 175 và nhiều đơn vị tổ chức. Hoạt động diễn ra trong bối cảnh lượng máu dự trữ tại nhiều bệnh viện sụt giảm sau kỳ nghỉ Tết.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức cho biết máu có vai trò đặc biệt quan trọng trong điều trị và cấp cứu. "Bác sĩ dù giỏi đến đâu cũng không thể cứu sống người bệnh nếu thiếu nguồn máu, đặc biệt với các ca chấn thương nặng", ông nói.

Sinh viên tại chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18, ngày 8/3. Ảnh: Vân Sơn

Thống kê của Bộ Y tế, năm 2025 cả nước tiếp nhận gần 1,75 triệu đơn vị máu, trong đó 98% đến từ người hiến máu tình nguyện, tương đương khoảng 1,75% dân số tham gia hiến máu. Ngoài hiến máu toàn phần, Thứ trưởng Thức khuyến khích người dân tham gia hiến tiểu cầu và mở rộng mạng lưới người hiến các nhóm máu hiếm nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị chuyên sâu.

Đánh giá về phong trào hiến máu tình nguyện, ông Thức cho rằng giới trẻ đang đóng vai trò tiên phong. Sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tình nguyện qua mạng xã hội và hội nhóm sinh viên giúp duy trì nguồn máu ổn định, hạn chế nguy cơ thiếu hụt tại các bệnh viện.

Hoa hậu Thanh Thủy (giữa) giao lưu tại ngày hội hiến máu, bên cạnh nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Ảnh: Vân Sơn

Trong khuôn khổ chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18, ban tổ chức trao 100 suất học bổng cho sinh viên hiến máu nhiều lần, tặng 20 máy tính cho hội sinh viên các trường và trao 6 căn nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh, gia đình chính sách tại TP HCM. Chương trình được khởi xướng năm 2009, từ 96 đơn vị máu tiếp nhận tại một điểm hiến ở Hà Nội trong lần đầu tiên đã mở rộng ra nhiều địa phương với quy mô ngày càng lớn.

Lê Phương