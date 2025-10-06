Hơn 5.000 người đón Trung thu tại loạt đô thị Nam Long

Mizuki Park (TP HCM): Chương trình "Đêm trăng sum vầy" tổ chức vẽ tranh, làm lồng đèn từ lon sữa bò, rước đèn, phá cỗ, xem múa lân. Sự kiện hút hơn 1.000 người tham dự.
Điểm nhấn giữa đô thị 26 ha là mô hình đèn ông sao cao 6,5 m được đặt trước quảng trường Marina Square. Mô hình thành điểm check-in được người dân, du khách ưa thích.
Trẻ em, gia đình đến Mizuki Park còn được giao lưu, chơi trò chơi, tăng tính kết nối và sự sôi động cho khu đô thị.
Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh): Chuỗi sự kiện "Trăng rằm bên nước" diễn ra liên tục trong hai ngày 4-5/10 và ngày 11/10. Sự kiện có nhiều hoạt động như làm bánh trung thu, đồ thủ công, thả diều, nặn tò he, đêm nhạc acoustic...
Trong đêm 5/10, Waterpoint tổ chức hoạt động rước đèn phá cỗ tái hiện không khí Tết Trung thu truyền thống, đón gần 1.000 người tham gia. Đoàn lân đi qua các tuyến phố chính của khu đô thị tạo sự sôi động.
Chủ đầu tư cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều sự kiện trong mùa lễ hội cuối năm.
Izumi City (Đồng Nai): Về phía Đông, khu đô thị đón Trung thu bằng những không gian được trang trí bằng loạt tiểu cảnh Cổng lân hội ngộ, Trăng rọi trên hồ, Phố cá chép hóa rồng…
Izumi City quy mô 170 ha, do Nam Long và Hankyu Hanshin Properties (Nhật Bản) phát triển. Nương theo địa thế trải dài theo 5,5 km đường sông, Izumi City tạo không gian sống gần gũi thiên nhiên cùng tiện ích đồng bộ.
Nam Long II Central Lake (Cần Thơ): Người dân Tây Đô đổ về check-in với "Mặt trăng khổng lồ" cao 10 m, nằm giữa hồ trung tâm 3 ha. Khu vực quanh hồ thường xuyên diễn ra các hoạt động cộng đồng như chiếu phim ngoài trời, chèo thuyền kayak, lễ hội văn hóa... đồng thời là không gian check-in, thư giãn của người dân trong khu vực.
Không gian với hàng nghìn lồng đèn trở thành điểm thu hút khách tham quan tại Nam Long II Central Lake. Ước tính, 3.000 khách đến khu đô thị dịp cuối tuần.
Khu đô thị có quy mô 43,8 ha, là dự án thứ ba Nam Long phát triển tại Cần Thơ. 60% quỹ đất dành cho mảng xanh và tiện ích cùng không gian sống được thiết kế mang bản sắc văn hóa vùng sông nước.
Bên cạnh đêm hội trung thu, chủ đầu tư cũng đang triển khai chuỗi sự kiện Nam Long Fresh gồm các hoạt động bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh, bền vững.
Đại diện chủ đầu tư cho biết qua chuỗi sự kiện, đơn vị thể hiện cam kết đồng hành cư dân. Ngoài quy hoạch không gian sống, tiện ích, các dự án chú trọng vào trải nghiệm để thúc đẩy tương tác, chia sẻ, làm phong phú đời sống tinh thần. "Đô thị không phải chỉ có hạ tầng hay tiện ích, mà là hệ sinh thái sống, nơi cư dân mọi thế hệ tìm thấy niềm vui, sự an tâm, gắn kết và cảm giác thuộc về", vị đại diện nói.
Hoài Phương
Ảnh: Nam Long