Hơn 5.000 người chạy gây quỹ mổ tim

Hơn 5.000 người tham gia Chạy vì trái Tim 2025 tại khu đô thị Thủ Thiêm, sáng 28/9, đóng góp hơn 7 tỷ đồng để hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh.

2025 là lần thứ 13 hoạt động được tổ chức. Ra đời năm 2013, Chạy vì trái tim tổng cộng đã quyên góp 46 tỷ đồng, hỗ trợ phẫu thuật cho hơn 1.700 em nhỏ. Với số tiền hơn 7 tỷ đồng có được sau mùa 2025, ban tổ chức dự kiến nâng tổng số trẻ em được hỗ trợ lên gần 2.000.

Chạy vì trái tim 2025 quyên góp 7,2 tỷ đồng. Ảnh: Gamuda

Năm nay, hoạt động mang chủ đề "Cùng em trọn nhịp yêu thương". Bên cạnh cự ly 5-10km, hoạt động bổ sung đường chạy Fun Run 1 km dành cho người và thú cưng. Đây là điểm nhấn mới, thu hút nhiều gia đình, bạn trẻ và cả những em nhỏ lần đầu tham gia. Hàng trăm trẻ đã tự hoàn thành quãng đường 1 km, thậm chí 5 km, tạo nên sự năng động cho sự kiện.

Ông Angus Liew - Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam, cho biết hoạt động mang ý nghĩa nhiều hơn chương trình thiện nguyện. Qua đường đua, 5.000 runner thể hiện sự đoàn kết, trách nhiệm chung, đồng thời thúc đẩy lối sống lành mạnh.

"Chương trình nhắc nhở khi cùng nhau hành động, chúng ta có thể thay đổi cuộc sống - mang đến cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh cơ hội lớn lên khỏe mạnh và theo đuổi ước mơ", lãnh đạo doanh nghiệp nói.

Gia đình tham gia sự kiện. Ảnh: Gamuda

Gamuda Land, thành lập năm 1995 tại Malaysia, đơn vị khởi xướng giải chạy, cho biết trách nhiệm xã hội luôn là một trong những giá trị cốt lõi. Doanh nghiệp đã đồng hành cùng nhiều chương trình về giáo dục, môi trường và chăm sóc trẻ em. Với Chạy vì trái tim, hoạt động giúp hàng nghìn em nhỏ có cơ hội phẫu thuật, gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần nhân ái.

5.000 VĐV xuất phát tại sự kiện 28/9. Ảnh: Gamuda

Sự kiện năm nay do Gamuda Land Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Nhịp tim Việt Nam và Vết sẹo cuộc đời tổ chức, với sự đồng hành của nhiều đơn vị doanh nghiệp.

Hoài Phương