hơn 46.000 người chết vì nCoV ở Mỹ

Mỹ ghi nhận thêm 1.804 người chết vì nCoV, nâng tổng số lên hơn 46.000, trong số gần 847.000 ca nhiễm.

Số người chết giảm mạnh so với mức 4.344 hôm qua. Thêm 23.725 ca nhiễm mới, cũng giảm so với mức 41.098 ca một ngày trước, nâng tổng số lên 846.982, theo thống kê của Đại học Johns Hopkin (JHU). Một số bang của Mỹ sẽ tính các trường hợp "có khả năng tử vong do nCoV" nên tổng số người chết tại nước này trong những ngày tới có thể tăng cao, JHU cho hay.

Thống đốc New York Andrew Cuomo ngày 22/4 cho biết thêm 474 người chết vì nCoV tại bang, thấp nhất trong hai tuần, nâng tổng số lên 15.302. Bang New York ghi nhận 257.246 ca nhiễm, tăng 5.526 ca, nhiều hơn mức 4.726 hôm trước.

Nhân viên y tế trước khu vực lấy mẫu xét nghiệm nCoV của một bệnh viện ở thành phố New York, Mỹ, ngày 22/4. Ảnh: AFP.

Một số bang của Mỹ, trong đó có Georgia và Tennessee, thông báo sẽ mở cửa trở lại một phần hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Anthony Fauci cảnh báo Mỹ phải "xem xét cẩn thận" cách quay về tình trạng bình thường và "suy nghĩ nghiêm túc" về các biện pháp mở cửa lại.

Tổng thống Donald Trump nói đã ký sắc lệnh nhập cư và dừng cấp thẻ xanh cùng thị thực làm việc mới để đảm bảo người thất nghiệp tìm được việc làm khi mở cửa trở lại nền kinh tế, đồng thời bảo vệ nguồn lực chăm sóc y tế cho các bệnh nhân Mỹ.

Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12/2019, xuất hiện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 2,6 triệu ca nhiễm, gần 183.000 người chết và hơn 709.000 người đã hồi phục.

Nguyễn Tiến (Theo CNN, NYT)