Hơn 400 hộ dân chung cư ở TP HCM phản ánh nước sinh hoạt ô nhiễm

Bị ngứa da và bệnh đường tiêu hóa khi dùng nước cặn đục, mùi hôi, cư dân đề nghị kiểm tra, phát hiện nguồn nước lấy từ giếng khoan không đảm bảo chất lượng.

Sống tại căn hộ ở lầu 6 của chung cư Ngọc Đông Dương, phường Bình Hưng Hòa A, anh Quang Phúc, 40 tuổi, khổ sở vì nguồn nước sinh hoạt dấu hiệu ô nhiễm kéo dài. Nguồn nước dùng tại gia đình thường có mùi hôi, màu vàng nhạt. Khi hứng vào thau inox, thùng nhựa để một lúc có lắng cặn dưới đáy.

Nước từ vòi ở chung cư Ngọc Đông Dương có màu vàng nhạt lẫn cặn đục. Ảnh: Cư dân cung cấp

Tình trạng này xuất hiện từ năm 2023, lúc đầu anh nghĩ rằng do đường ống lâu ngày bám bụi bẩn nhưng sử dụng một thời gian sau, cả ba thành viên trong gia đình anh đều bị ngứa da. "Có giai đoạn cả gia đình tôi bị tiêu chảy cả tuần", anh Phúc nói.

Cư dân tại chung cư nhận thấy có bất thường về nguồn nước khi hàng loạt người phản ánh với triệu chứng giống gia đình anh Phúc. Giữa năm 2023, ban quản trị chung cư lấy mẫu nước đi xét nghiệm tại Viện Pasteur TP HCM cho kết quả một số loại vi khuẩn Coliforms, E. Coli, Pseudomonas aeruginosa gây bệnh đường tiêu hóa, vượt giới hạn cho phép.

Sau đó cư dân yêu cầu ban quản trị xúc rửa bồn chứa, sát khuẩn. Tuy nhiên, ba tháng sau nhiều người lấy mẫu kiểm tra lần nữa tại Viện Pasteur phát hiện các vi khuẩn gây bệnh trên vẫn tồn tại trong nguồn nước sinh hoạt. Theo anh Phúc, về sau ban quản lý chung cư có vệ sinh bồn chứa, tình trạng người dân bị bệnh đường tiêu hóa đã giảm nhưng nước vẫn nặng mùi, có cặn.

Cũng ở chung cư này nhiều năm, gia đình anh Nguyễn Duy Toàn lâu nay chỉ dùng nước từ vòi để tắm giặt, rửa chén còn sử dụng nước bình mua ở ngoài để nấu ăn. Theo anh Toàn, khi dùng nước máy, phần lõi của hệ thống lọc chuyển màu nâu chỉ sau vài ngày. Có hôm anh mở vòi để tắm nước chảy ra bốc mùi nồng nặc khiến cả nhà phải đi ra ngoài chờ cho bớt mùi.

Nước sử dụng tại chung cư Ngọc Đông Dương được Công ty cấp nước Chợ Lớn cấp. Nguồn nước từ nhà máy chảy vào bể chứa 100 m3 sau đó bơm lên hai bồn chứa 20 m3 ở tầng 17 để phân phối cho từng hộ dân. Hàng tháng, ban quản trị sẽ thu tiền nước của từng gia đình. Trước sự bất thường về nguồn nước tại chung cư, cư dân đã trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 9/3, Công ty cấp nước Chợ Lớn xuống kiểm tra, thông báo cắt nước bảo trì hệ thống. Các cư dân yêu cầu đơn vị quản lý mở nắp bồn chứa, sau đó phát hiện có đường ống khác bơm nước có màu vàng đục, mùi hôi từ giếng (dùng cho PCCC, tưới cây) ở trong khuôn viên chung cư. Nghi ngờ nguồn nước này bơm từ giếng, cư dân chất vấn nhưng phía ban quản trị chung cư từ chối giải thích.

Chung cư Ngọc Đông Dương. Ảnh: Đình Văn

Sau khi nhận phản ánh, Công an phường Bình Hưng Hòa A xuống kiểm tra, phát hiện đường ống nước giếng khoan chưa qua xử lý đấu nối vào nguồn cung cấp nước máy ở chung cư. Công an ghi nhận hiện trường, lấy mẫu nước giếng, bồn chứa, tạm giữ, niêm phong máy móc của ban quản trị có dữ liệu liên quan hóa đơn tiền nước của cư dân. Nhận định sự việc có dấu hiệu lừa dối khách hàng, công an tiếp tục củng cố hồ sơ chuyển Công an TP HCM điều tra

Ông Nguyễn Minh Khôi, Phó chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa A, cho hay chung cư có 408 căn hộ với hơn 1.100 người. Nước sinh hoạt của cư dân lấy từ nguồn thủy cục của Công ty cấp nước Chợ Lớn chứ không được lấy từ giếng khoan. Phường sẽ theo dõi sát sao, hỗ trợ để đảm bảo an toàn cho người dân.

