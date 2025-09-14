Hơn 400 hiện vật vàng thời Vương quốc Phù Nam tìm thấy ở miền Tây

49 trang sức, mảnh vàng trong hơn 400 hiện vật vàng có niên đại thế kỷ thứ III đến VII được khai quật. Đây là bộ sưu tập vàng của Văn hóa Óc Eo - Gò Tháp nhiều nhất Việt Nam.

Văn hoá Óc Eo tồn tại từ thế kỷ II trước Công Nguyên đến thế kỷ XII, phát hiện trước tiên ở thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn (cũ), An Giang. Nền văn hóa này trải dài từ Nam Bộ đến Tây Nguyên, gắn với sự ra đời Vương quốc Phù Nam - nhà nước hùng mạnh, sớm nhất Đông Nam Á.