Hơn 400 doanh nghiệp dự hội nghị xúc tiến đầu tư Gia Lai

Tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025, thu hút hơn 400 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự.

Phát biểu chào mừng, ông Phạm Anh Tuấn cho biết hội nghị nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, đồng thời đưa Gia Lai đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Theo lãnh đạo tỉnh, Gia Lai có vị trí chiến lược khi là điểm kết nối giữa duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và các nước Lào, Campuchia, tiểu vùng Mekong. Tỉnh có hệ sinh thái đa dạng, tiềm năng lớn về nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp, dịch vụ và logistics. Trong giai đoạn 2026-2030, địa phương đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, trở thành trung tâm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn của khu vực.

Quang cảnh hội nghị xúc tiến đầu tư. Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai

5 trụ cột, 3 khâu đột phá

Tỉnh xác định 5 trụ cột tăng trưởng gồm: xây dựng chính quyền kiến tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, cơ chế chính sách đặc thù, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hạ tầng đồng bộ.

Song song, tỉnh tập trung vào 3 khâu đột phá chiến lược: cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển hạ tầng giao thông - logistics - hạ tầng số; xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút dự án quy mô lớn.

Hiện tỉnh có lợi thế về hạ tầng giao thông đa phương thức, kết nối các trung tâm kinh tế lớn qua hệ thống quốc lộ, cao tốc và hai cảng hàng không (Phù Cát và Pleiku). Đáng chú ý, tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (125 km) dự kiến khởi công tháng 10 sẽ trở thành "huyết mạch" kết nối khu công nghiệp, cảng biển, cửa khẩu, sân bay, mở rộng giao thương trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, Gia Lai sở hữu hai khu kinh tế, 24 khu công nghiệp với tổng diện tích 9.450 ha và 99 cụm công nghiệp hơn 5.400 ha, tạo điều kiện để triển khai các dự án quy mô lớn, gắn kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ.

Mời gọi đầu tư đa lĩnh vực

Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; công nghệ cao; AI và bán dẫn; cơ khí chính xác; năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh, hướng tới hình thành trung tâm năng lượng tái tạo khu vực.

Tỉnh cũng mong muốn thu hút dự án logistics thông minh dọc các trục giao thông huyết mạch, phát triển khu du lịch và lễ hội âm nhạc quốc tế, xây dựng điểm đến du lịch đẳng cấp toàn cầu. Bên cạnh đó là các vùng chuyên canh nông nghiệp công nghệ cao, phát triển khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh gắn với chuỗi giá trị bền vững.

Gia Lai đồng thời khuyến khích đầu tư du lịch, văn hóa, thể thao mạo hiểm, trung tâm sự kiện quốc tế, khu nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ thông minh để khai thác hệ sinh thái đặc sắc của địa phương.

Cam kết môi trường đầu tư minh bạch

Lãnh đạo tỉnh khẳng định Gia Lai sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp, từ cải cách thủ tục hành chính, minh bạch thông tin, tháo gỡ vướng mắc, đến kiên quyết thu hồi dự án chậm triển khai hoặc nhà đầu tư không đủ năng lực.

Tỉnh ưu tiên phát triển hạ tầng xã hội, đặc biệt là y tế và giáo dục, song song với bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan, hướng tới xây dựng tỉnh thành "miền đất thanh bình, văn minh và sạch đẹp".

"Gia Lai mong muốn nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, phát triển theo định hướng xanh, tuần hoàn, bền vững; cam kết làm thật, sản phẩm thật, kết quả thật, không chuyển nhượng dự án, đồng thời tích cực tham gia an sinh xã hội", Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Hội nghị lần này là dịp để Gia Lai giới thiệu tiềm năng, chính sách ưu đãi và môi trường đầu tư đến các đối tác trong và ngoài nước. Sự kiện cũng tạo cơ hội để doanh nghiệp địa phương quảng bá thương hiệu, kết nối đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Trong khuôn khổ hội nghị, 10 tham luận quan trọng từ lãnh đạo bộ, ngành, chuyên gia kinh tế và nhà đầu tư đã mang đến nhiều định hướng, giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư cho Gia Lai trong giai đoạn mới.

Thế Đan