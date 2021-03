Hơn 400 con lợn biển chết ở Floria

MỹCơ quan Bảo tồn Cá và Động vật Hoang dã (FWC) ghi nhận số lượng lợn biển chết ở bang Florida cao chưa từng thấy trong hơn hai tháng.

Kể từ đầu năm 2021, ít nhất 432 con lợn biển đã được báo cáo chết ở vùng biển Florida, làm dấy lên lo ngại về tương lai của loài động vật mang tính biểu tượng của tiểu bang phía đông nam nước Mỹ. Đây là số lượng lợn biển chết lớn nhất từng được ghi nhận tính trong hơn hai tháng đầu năm (từ ngày 1/1 đến 5/3), cao gấp ba lần con số trung bình trong 5 năm qua là 146.

Theo FWC, hầu hết các trường hợp tập trung ở ba quận Brevard, Indian River và Lee. Riêng ở Brevard, số lượng lợn biển chết đã lên tới 179 con.

Nguyên nhân các con vật chết hàng loạt được xác định là do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm thời tiết lạnh giá, sự suy giảm cỏ biển, hiện tượng tảo nở hoa, ô nhiễm nguồn nước và sự phát triển của các tuyến giao thông đường thủy.

"Những cái chết thương tâm này sẽ không dừng lại cho đến khi chúng ta giải quyết được các nguyên nhân cơ bản. Việc quản lý nước yếu kém hiện nay ở Florida đang gây hại cho toàn bộ hệ sinh thái. Một ví dụ mà chúng ta đã thấy rõ ràng là sự biến mất của cỏ biển, nguồn thức ăn chủ yếu của lợn biển, khiến các con vật chết vì đói và suy dinh dưỡng", Elizabeth Fleming, đại diện cấp cao của tổ chức bảo tồn Defenders of Wildlife ở Florida, cho biết.

Một đàn lợn biển lớn tránh rét tại một vùng nước ấm ở Florida. Ảnh: FWC.

Lợn biển cũng dễ bị tổn thương trước thời tiết lạnh giá. Khi nhiệt độ nước giảm xuống dưới 20 độ C, chúng phải đối mặt với tình trạng "căng thẳng lạnh" và có thể chết cóng. Do đó, vào mùa đông, lợn biển thường bơi đến các con suối tự nhiên, đập thủy điện hoặc vùng nước ấm ven bờ để tránh rét, nhưng tại đây, chúng tiếp tục phải đối mặt với những căng thẳng khác do ô nhiễm nguồn nước, sự phát triển quá mức của tảo và hoạt động của con người.

Kể từ khi được thêm vào danh sách các loài nguy cấp vào cuối năm 1970, quần thể lợn biển đang dần phục hồi nhưng vẫn có nguy cơ tuyệt chủng. "Chúng ta phải duy trì các biện pháp bảo tồn mạnh mẽ, bao gồm xử lý nước thải, quản lý các tuyến đường thủy an toàn hơn, khôi phục và bảo vệ các vùng nước ấm và môi trường kiếm ăn của lợn biển để ngăn sự kiện chết hàng loạt xảy ra một lần nữa", Elizabeth Neville, đại diện cấp cao của Defenders of Wildlife ở Gulf Coast, nhấn mạnh.

Đoàn Dương (Theo AP/Defenders)