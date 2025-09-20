Hơn 400 căn nhà xã hội tại Hải Phòng được phép mở bán

Sở Xây dựng Hải Phòng vừa duyệt 441 căn nhà ở xã hội hình thành trong tương lai tại Thủy Nguyên được phép mở bán.

Theo thông báo của Sở Xây dựng TP Hải Phòng, 441 căn nhà ở xã hội này thuộc 20% quỹ đất của dự án Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River tại phường Thủy Nguyên (trước đây là xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên). Sở Xây dựng xác nhận các căn hộ trên đã đủ điều kiện pháp lý để được kinh doanh (bán, cho thuê mua) theo quy định.

Nhà quản lý đề nghị chủ đầu tư Hoàng Huy tiếp tục thi công công trình đảm bảo đúng quy hoạch, thiết kế, tiến độ đã được phê duyệt. Trước thời điểm thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, Hoàng Huy phải gửi quyết định giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội về Sở Xây dựng để công khai thông tin.

Ngoài hạng mục nhà ở xã hội, dự án Green River quy mô khoảng 32,5 ha còn có các sản phẩm như biệt thự, nhà liền kề, căn hộ cao tầng. Khu đô thị này đang được Hoàng Huy triển khai với mục tiêu hoàn thiện, bàn giao phân khu thấp tầng quý IV năm tài chính 2025. Chủ đầu tư này đã xây dựng một số dự án nhà ở xã hội khác tại Hải Phòng như New City (Giai đoạn 1), New Pruksa Town.

Hải Phòng hiện tại là một trong những địa phương đi đầu toàn quốc về phát triển nhà ở xã hội. Từ đầu năm đến nay, thành phố liên tục cho phép các dự án được mở bán và duyệt thêm các công trình mới. Năm nay, thành phố Cảng dự kiến hoàn thành 10.785 căn, vượt chỉ tiêu khoảng 1%.

Trước sáp nhập với Hải Dương, Hải Phòng được giao chỉ tiêu phát triển ít nhất 33.500 căn nhà xã hội. Trong khi đó, Hải Dương phải hoàn thành 15.900 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, trong đó chủ yếu thuộc giai đoạn 2025 - 2030 với 15.281 căn. Nếu tính theo chỉ tiêu này, sau sáp nhập, TP Hải Phòng mới cần phát triển khoảng 49.400 căn nhà ở xã hội.

Anh Tú