Hơn 4.500 bị hại địa ốc Alibaba được chi trả 812 tỷ đồng

TP HCMCơ quan Thi hành án dân sự đã hoàn tất thủ tục chi trả 4 đợt, tổng cộng hơn 812 tỷ đồng, cho hơn 4.548 bị hại vụ án địa ốc Alibaba.

Ngày 10/2, Thi hành án dân sự TP HCM cho biết, bản án của TAND Cấp cao tại TP HCM buộc Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) và vợ là Võ Thị Thanh Mai phải liên đới bồi thường hơn 2.445 tỷ đồng cho 4.548 bị hại. Đến nay, đơn vị đã xử lý các tài sản bị kê biên và chi trả tổng cộng hơn 812 tỷ đồng cho các bị hại.

Thi hành án dân sự TP HCM đề nghị các bị hại chưa nộp đơn yêu cầu thi hành án, chưa cung cấp thông tin ủy quyền hoặc tài khoản nhận tiền sớm hoàn thiện hồ sơ để được chi trả. Đồng thời, người được thi hành án theo dõi thông tin từ kênh chính thức, không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc, không tụ tập đông người để tránh bị lợi dụng hoặc tiếp nhận thông tin sai lệch.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện tại phiên tòa phúc thẩm năm 2023. Ảnh: Hải Duyên

Theo bản án có hiệu lực, Luyện thu mua rất nhiều đất nông nghiệp tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận. Chủ tịch địa ốc Alibaba thành lập 22 công ty con, trong đó sử dụng 12 pháp nhân làm chủ đầu tư 58 dự án bất động sản trên diện tích đất nông nghiệp này để bán cho 4.548 khách hàng chiếm đoạt hơn 2.445 tỷ đồng.

Quá trình xét xử, Luyện từng khẳng định toàn bộ tài sản của công ty "đủ để khắc phục cả gốc và lãi theo mức đã cam kết với khách hàng". Ngoài ra, từng có nhà đầu tư muốn mua lại khối tài sản và các bất động sản của Alibaba, sau đó sẽ bồi thường cho bị hại, nhưng không thỏa thuận được giá nên thương vụ không thành.

Hồi tháng 5/2023, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo của Luyện, tuyên y án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyên) bị tuyên phạt 23 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. 21 bị cáo khác bị tuyên mức án từ 2 năm 6 tháng tù treo đến 17 năm tù.

Tòa buộc Luyện và Mai liên đới bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt của bị hại (được nêu chi tiết trong các phụ lục I, II của bản án) - tương đương hơn 2.400 tỷ đồng.

