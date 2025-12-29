Hơn 4.000 trường học Hàn Quốc biến mất vì thiếu học sinh

Hàn QuốcHàng nghìn trường học phải đóng cửa vĩnh viễn, đẩy giáo viên vào cảnh mất việc, do học sinh giảm.

Theo số liệu từ Bộ Giáo dục hôm 28/12, tính đến nay, tổng cộng 4.008 trường học thuộc 17 văn phòng giáo dục khu vực trên toàn quốc đã ngừng hoạt động.

Theo dữ liệu Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố ngày 28/12, tổng cộng có 4.008 trường học trên toàn quốc ngừng hoạt động. Trong đó, các trường tiểu học chiếm phần lớn, với gần 3.700 cơ sở phải đóng cửa. Số trường THCS và THPT lần lượt là 264 và 70.

Nguyên nhân chính được xác định là do tỷ lệ sinh tại xứ sở kim chi đang ở mức thấp nhất thế giới (dưới 0,8). Chỉ trong 5 năm qua, 160 trường đã "biến mất" khỏi hệ thống giáo dục và sẽ chưa dừng lại khi ít nhất 100 trường khác phải dừng hoạt động trong nửa thập kỷ tới.

Trong số các tỉnh, Bắc Jeolla phải đóng cửa nhiều trường nhất (16), tiếp theo là Nam Jeolla (15), Gyeonggi (12) và Nam Chungcheong (11).

Một bà cụ tập thể dục trong khuôn viên trường Tiểu học Hwayang (Seoul), nơi phải đóng cửa năm ngoái vì thiếu học sinh. Ảnh: The Korea Herald.

Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc (KEDI) ước tính số học sinh các cấp sẽ giảm từ mức 5 triệu hiện nay xuống còn 4,25 triệu vào năm 2029 - chưa bằng một nửa so với năm 1980.

Ngoài thiếu vắng tiếng cười nói của học sinh, Hàn Quốc còn đối mặt với bài toán lãng phí tài sản công. Dữ liệu cho thấy gần 1/10 trong số hơn 4.000 ngôi trường đóng cửa đang bị bỏ trống. Khoảng 270 cơ sở bị bỏ không hơn 10 năm, thậm chí có hơn 80 trường bị bỏ hoang tới hơn 30 năm.

Nghị sĩ Jin Sun-mee cho rằng chính phủ cần có lộ trình dài hạn để chuyển đổi mục đích sử dụng các ngôi trường này thành tài sản phục vụ cộng đồng địa phương thay vì để lãng phí.

Cuộc khủng hoảng thiếu học sinh còn trực tiếp đe dọa đến nghề giáo. Hồi tháng 2, Bộ Giáo dục Hàn Quốc thông báo cắt giảm hơn 2.200 vị trí giáo viên. Để duy trì các cơ sở còn lại, nhiều địa phương đã phải áp dụng giải pháp tạm thời như giảm sĩ số mỗi lớp xuống chỉ còn 10-15 học sinh và tăng số lượng tiết học.

Khánh Linh (Theo The Korea Times, The Korea Herald)