Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ công an tham gia Đại hội khỏe 'Vì an ninh Tổ quốc'

Đại hội khỏe 'Vì an ninh Tổ quốc' thu hút hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đến từ 126 đoàn và 26 đội tuyển trên cả nước tham gia, từ 26/7 đến 1/8.

Đại hội Khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ VI do Bộ Công an tổ chức. Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là đơn vị đồng hành cùng chuỗi sự kiện.

Đây là sự kiện thể thao – nghiệp vụ hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025). Đại diện ban tổ chức cho biết thông qua sự kiện, người chiến sĩ công an rèn luyện không chỉ giỏi chuyên môn mà còn khỏe về thể chất, vững về bản lĩnh, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến thực hiện nghi thức thắp sáng ngọn đuốc tại lễ khai mạc. Ảnh: BTC

Lễ khai mạc tối 26/7 với chương trình nghệ thuật "Ngọn lửa từ tâm" mang đậm chất văn hóa Việt Nam với chủ đề khát vọng tỏa sáng. Khán giả được chứng kiến nhiều tiết mục như màn đồng diễn võ thuật CAND, Mai Hoa Quyền và bài quyền 35 động tác kết hợp phân thế, màn xếp chữ của 800 cán bộ chiến sĩ CAND...

Với sự tham gia của hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đến từ 126 đoàn và 26 đội tuyển trên cả nước, sự kiện đã mang đến không khí thi đua ở mỗi đơn vị. Các nội dung thi đa dạng, bao gồm thể thao thành tích cao, điều lệnh, bắn súng, võ thuật... giúp kiểm tra thể lực cũng như thể hiện trình độ nghiệp vụ, kỹ năng phản ứng và khả năng phối hợp trong thực chiến của lực lượng công an. "Đây là cơ hội để các đơn vị học hỏi, cọ xát, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau nỗ lực trong mục tiêu xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", đại diện ban tổ chức nói.

Những màn trình diễn nghiệp vụ tại sự kiện. Ảnh: BTC

Lễ bế mạc diễn ra chiều ngày 1/8, khép lại hành trình thi đấu của cán bộ chiến sĩ. Ban Tổ chức đã trao 169 bộ huy chương cho các vận động viên đạt thành tích tại Đại hội Khỏe và 195 giải thưởng tại Hội thi. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu cũng được biểu dương, tôn vinh vì những đóng góp nổi bật.

Ở bảng xếp hạng toàn đoàn, Công an TP HCM giành vị trí nhất, tiếp theo là Công an TP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động K02 lần lượt xếp nhì và ba.

Bà Đào Bùi Kiều Linh (phải) - Phó giám đốc Ban Truyền thông và Thương hiệu, BIDV nhận hoa từ ban tổ chức. Ảnh: BTC

Ban tổ chức đánh giá, đại hội lần này góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" toàn ngành trong bối cảnh lực lượng CAND không ngừng đổi mới, hiện đại hóa để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Yên Chi