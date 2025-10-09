Hơn 4.000 ca bệnh một tuần, Nhật Bản công bố dịch cúm

Nhật Bản công bố dịch cúm trên toàn quốc sau khi ghi nhận hơn 4.000 ca bệnh chỉ trong một tuần, đánh dấu mùa dịch đến sớm thứ hai trong vòng 20 năm qua.

Quyết định được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đưa ra hôm 3/10, sớm hơn 5 tuần so với năm ngoái. Nguyên nhân là trong tuần cuối tháng 9, các cơ sở y tế chỉ định trên cả nước điều trị cho 4.030 bệnh nhân cúm, tăng gần 1.000 ca so với tuần trước đó. Tỷ lệ trung bình 1,04 bệnh nhân trên mỗi cơ sở đã vượt ngưỡng 1,0 - mốc báo hiệu một trận dịch bắt đầu.

Sự bùng phát sớm gây tác động rõ rệt lên hệ thống y tế và giáo dục. Nhiều bệnh viện bắt đầu quá tải, trong khi 135 cơ sở giáo dục, từ nhà trẻ đến trung học phổ thông, phải tạm thời đóng cửa một phần hoặc toàn bộ, cao gấp ba lần cùng kỳ năm ngoái. Tại tỉnh Yamagata, một trường tiểu học phải đóng cửa đột ngột hôm 6/10 sau khi 22 trong số 36 học sinh có triệu chứng cúm. Okinawa, Tokyo và Kagoshima là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 28 trên 47 tỉnh thành ghi nhận số ca mắc tăng cao.

Giới chuyên gia nhận định, đợt dịch bùng phát sớm và lây lan nhanh có thể do lượng khách du lịch nước ngoài đến Nhật Bản đạt mức kỷ lục. "Mùa cúm năm nay bắt đầu rất sớm, nhưng đây có thể trở thành kịch bản phổ biến hơn trong bối cảnh môi trường toàn cầu đang thay đổi", bà Yoko Tsukamoto, giáo sư tại Đại học Khoa học Sức khỏe Hokkaido, phân tích. Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy virus cúm không chỉ lây lan hiệu quả hơn mà còn có khả năng đang phát triển đề kháng với các phương pháp điều trị thông thường.

Dù dịch đến sớm, các chuyên gia dự báo đỉnh dịch vẫn có thể rơi vào giai đoạn cuối tháng 12 đến tháng 2 như thường lệ. Bộ Y tế Nhật Bản khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng ngừa cơ bản như rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang và tiêm phòng vaccine, nhưng không nên hoảng sợ.

Giáo sư Reiko Saito từ Đại học Niigata khuyên trẻ em và người cao tuổi nên tiêm vaccine trước cuối tháng 11. Tương tự, giáo sư Tsukamoto nhấn mạnh việc tiêm phòng rất quan trọng với nhóm nguy cơ cao, bao gồm trẻ nhỏ, người già và người có bệnh nền. "Đối với người khỏe mạnh, cúm không quá nguy hiểm dù gây khó chịu. Mọi người cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa thông thường", bà nói.

Trong khi đó, Ashley Harvey, một nhà phân tích marketing du lịch có kinh nghiệm tại Nhật Bản, khuyến nghị du khách nên thận trọng bằng cách rửa tay thường xuyên, ưu tiên không gian thông thoáng và tự quyết định việc đeo khẩu trang

Bình Minh (Theo NHK, The Asahi Shimbun)