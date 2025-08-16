Hơn 340 người chết vì lũ quét ở Pakistan

Lũ quét do mưa lớn trên khắp miền bắc Pakistan đã khiến ít nhất 344 người thiệt mạng, nhiều thi thể vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Cơ quan Ứng phó Thảm họa Quốc gia Pakistan hôm nay cho biết khoảng 2.000 nhân viên cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể của những người thiệt mạng trong 48 giờ qua do lũ quét và nhà cửa bị sập ở tỉnh miền núi Khyber Pakhtunkhwa.

"Mưa lớn, lở đất ở một số khu vực và đường sá bị sạt lở đặt ra thách thức lớn cho việc cứu trợ, đặc biệt là vận chuyển máy móc hạng nặng và xe cứu thương", Bilal Ahmed Faizi, phát ngôn viên cơ quan cứu hộ cứu nạn tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, cho hay.

Ngoài 344 người thiệt mạng, ít nhất 137 người bị thương khi lũ quét tấn công các khu vực tại 9 huyện của tỉnh này.

Lũ lụt nghiêm trọng ở Pakistan, hơn 340 người chết Nước lũ cuồn cuộn ở huyện Buner, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ngày 15/8. Video: X/Weather Monitor

Lực lượng cứu nạn đã phải đi bộ đến những địa điểm bị lũ quét tàn phá ở các vùng xa xôi. "Họ đang nỗ lực sơ tán người sống sót, nhưng rất ít người di dời do người thân của họ đã tử vong hoặc còn kẹt lại trong đống đổ nát", ông Faizi nói thêm.

"Tôi nghe thấy tiếng động lớn như thể núi đang dịch chuyển. Mặt đất rung chuyển vì sức nước và tôi thấy cái chết cận kề", cư dân Azizullah ở huyện Buner, nơi hàng chục người chết và bị thương, kể về khoảnh khắc lũ quét tấn công.

Ông Abdul Hayat nói rằng toàn bộ của hồi môn của con gái ông, trị giá khoảng 500.000 rupee (1.760 USD), đã bị nước lũ cuốn trôi. "Chúng tôi thậm chí không có quần áo để mặc, lương thực cũng mất hết", ông nói.

Những người khác dùng xẻng dọn dẹp bùn đất sau lũ. Theo cư dân Abdul Khan, nhiều nạn nhân vẫn còn nằm dưới đống đổ nát, trong khi công tác tìm kiếm cũng diễn ra ở hạ nguồn để tìm người bị lũ cuốn.

Nhà cửa, đường sá và xe cộ bị lũ lụt phá hủy ở thành phố Mingora, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ngày 16/8. Ảnh: AFP

Cơ quan khí tượng cũng đã phát cảnh báo mưa lớn ở khu vực tây bắc Pakistan, kêu gọi người dân thực hiện "các biện pháp phòng ngừa".

Ông Syed Muhammad Tayyab Shah thuộc Cơ quan Ứng phó Thảm họa Quốc gia Pakistan cho biết mùa mưa năm nay đến sớm hơn bình thường với những trận mưa xối xả và dự kiến kết thúc muộn hơn. Lở đất và lũ quét thường xảy ra trong mùa này, bắt đầu từ đầu tháng 6 và giảm dần vào cuối tháng 9.

Kể từ đầu mùa mưa năm nay, Pakistan ghi nhận hơn 650 người thiệt mạng và hơn 905 người bị thương. Lũ lụt trong mùa mưa năm 2022 đã khiến 1/3 đất nước bị ngập lụt và khoảng 1.700 người thiệt mạng.

Huyền Lê (Theo AFP)