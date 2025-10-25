Hơn 34.000 nạn nhân chất độc da cam được hỗ trợ sức khỏe

Trong 3 năm qua, hơn 34.000 nạn nhân chất độc da cam ở nhiều tỉnh, thành được hỗ trợ khám sức khỏe, phục hồi chức năng, tâm lý cũng như cải thiện sinh kế.

Thông tin được ông Trần Đức Hùng, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET), cho biết tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam (Dự án Hòa nhập), ngày 24/10. Dự án do Chính phủ Mỹ tài trợ bằng vốn ODA không hoàn lại cùng với vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

"Sẽ có khoảng 60.000 người được hỗ trợ sức khỏe, cải thiện được các chỉ số chất lượng cuộc sống, đến nay dự án đã đạt được khoảng 50% mục tiêu đề ra", ông Hùng nói, thêm rằng dự án được thực hiện từ năm 2021- 2026 với tổng giá trị 65 triệu USD, hướng tới hỗ trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc hóa học trong chiến tranh án gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi và Đồng Nai.

Ngoài hỗ trợ các nạn nhân, dự án tham gia đào tạo nâng cao năng lực cho hơn 2.400 cán bộ phục hồi chức năng; hơn 18.500 người nhà và người chăm sóc được đào tạo kỹ năng chăm sóc và hỗ trợ. Đồng thời, hơn 1.000 người khuyết tật và gia đình họ được hỗ trợ hòa nhập xã hội, sinh kế...

Bộ đội Hóa học sử dụng vật liệu chuyên dụng xử lý chất độc da cam tại sân bay Biên Hòa, Đồng Nai vào năm 2014. Ảnh: Võ Thạnh

Theo ông Hùng, trong quá trình triển khai, dự án chịu ảnh hưởng nhất định bởi biến động hành chính tại một số địa phương, làm gián đoạn tiến độ trong một giai đoạn nhất định. Để bảo đảm đạt đầy đủ các chỉ tiêu, dự án dự kiến được điều chỉnh thời gian thực hiện thêm một năm, kéo dài đến cuối năm 2027, đồng thời điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương.

Tại hội nghị, các chuyên gia đánh giá dự án là một trong những chương trình nhân đạo có quy mô và hiệu quả cao nhất dành cho nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam. Việc này góp phần khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam và Mỹ trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, hướng tới tương lai hòa nhập và phát triển bền vững.

Theo Bộ Quốc phòng, trong giai đoạn 1961-1971, chiến dịch Ranch Hand của quân đội Mỹ phun khoảng 80 triệu lít chất diệt cỏ xuống 2,63 triệu ha diện tích miền Nam Việt Nam. Trong đó, chất độc da cam chiếm khoảng 60%. Còn khoảng 2,1-4,8 triệu người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Thảm họa da cam đã làm cho hàng triệu trẻ em bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, sống đời sống thực vật. Nhiều phụ nữ không có được thiên chức làm vợ, làm mẹ. Nhiều người khác bị những căn bệnh quái ác liên quan đến chất độc da cam/dioxin đeo bám.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học, Tổng giám đốc Trung tâm hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET). Ảnh: Lê Nga

Khi tiếp xúc với cơ thể, dioxin xâm nhập trực tiếp vào da, các tổ chức dưới da; tổ chức phần mềm, đặc biệt là mô mỡ và mô liên kết; máu, sữa, hệ thống nội tiết, cơ quan sinh sản. Chất độc cũng xâm nhập vào gan, phổi, các tổ chức thần kinh ngoại vi và trung ương. Trên cơ thể người, dioxin gây nhiễm độc tế bào sinh sản gây vô sinh, sảy thai, dị dạng và các rối loạn về kiểm soát sinh sản, sinh ung thư.

Lê Nga