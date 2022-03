Hơn 327.000 bài dự thi tuyên truyền đội mũ bảo hiểm

Ban tổ chức đã nhận hơn 327.000 bức tranh từ các học sinh tiểu học trên toàn quốc, tham gia cuộc thi tuyên truyền "Đội mũ xinh - Bảo vệ chúng mình".

Theo thống kê từ ban tổ chức, cuộc thi "Đội mũ xinh – Bảo vệ chúng mình" đã nhận được hơn 327.000 bức tranh dự thi, đến từ các Sở Giáo dục và Đào tạo trên toàn quốc, sau hơn 1 tháng phát động.

Ban giám khảo đang lựa chọn những bài thi được gửi về chương trình. Ảnh: HVN.

Tại lễ công bố kết quả hôm 31/3, ban tổ chức đã lựa chọn ra 836 bài thi để trao giải. Trong đó, giải cao nhất cho bài thi xuất sắc là 1 máy tính xách tay; 5 giải nhất là máy tính bảng; 10 giải nhì là xe đạp; 20 giải ba là đồng hồ thông minh và 800 giải khuyến khích, mỗi giải một mũ bảo hiểm Honda. Các giải thưởng được trao sẽ đi kèm giấy chứng nhận.

"Đội mũ xinh – Bảo vệ chúng mình" là cuộc thi nằm trong chương trình Sân chơi ATGT "Giữ trọn ước mơ" năm 2021, được tổ chức bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và công ty Honda Việt Nam. Cuộc thi mang đến cơ hội cho các em học sinh thể hiện đam mê sáng tạo, giúp các em nâng cao ý thức đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Bài dự thi của em Nguyễn Lê Thảo Linh (Lào Cai) đạt giải xuất sắc. Ảnh: HVN.

Ở cuộc thi năm nay, các em nhỏ đã vận dụng óc sáng tạo và quan sát thực tế, trình bày ý tưởng, suy nghĩ của bản thân về thói quen đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Bài dự thi được các em thể hiện qua bức tranh, là những nét vẽ hồn nhiên, sinh động dưới lăng kính hồn nhiên của trẻ thơ.

Qua từng bài thi, các em nhỏ đã thể hiện hình ảnh bố mẹ trìu mến đội mũ bảo hiểm cho con, những gia đình hạnh phúc cùng tham gia giao thông, hay những trẻ nhỏ cùng nhau đạp xe... đều được gắn với chiếc mũ bảo hiểm. Các bức tranh gửi về dự thi đều thể hiện nhận thức, cũng như ước mơ của các em về một thế giới giao thông an toàn, trong đó chiếc mũ bảo hiểm là người bạn đồng hành.

Các em học sinh tại một lớp học tham gia cuộc thi vẽ tranh. Ảnh: HVN.

Cuộc thi sáng tác tranh tuyên truyền đội mũ bảo hiểm dành cho học sinh tiểu học là một trong những hoạt động giáo dục ý nghĩa mà Honda Việt Nam phối hợp tổ chức, giúp nâng cao tỉ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em. Bên cạnh cuộc thi, hãng xe này cũng phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo an toàn giao thông như: "Tôi yêu Việt Nam" dành cho lứa tuổi mầm non, "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" dành cho bậc tiểu học, hay "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho bậc trung học cơ sở và phổ thông...

"Với sự đa dạng về hoạt động đào tạo lái xe an toàn, Honda Việt Nam mong muốn lan tỏa văn hóa tham gia giao thông, từ đó mang lại cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái cho tất cả mọi người", đại diện hãng nói.

Tuấn Vũ