Hơn 320 tỷ đồng được quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba

Sau 5 ngày vận động ủng hộ Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận hơn 320 tỷ đồng từ 1,65 triệu lượt giao dịch.

Số tiền này vượt gần 5 lần mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng. Chương trình vận động ủng hộ Cuba sẽ kéo dài đến ngày 16/10/2025.

Để minh bạch, Hội Chữ thập đỏ lập website với địa chỉ dearcuba.thiennguyen.app để cập nhật toàn bộ giao dịch qua tài khoản ngân hàng, giúp người dân theo dõi kết quả quyên góp.

Sao kê tài khoản tiếp nhận ủng hộ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lúc 10h ngày 18/8.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký, điều hành công việc của Trung ương Hội, cho biết Cuba đang trải qua khủng hoảng nghiêm trọng. Kinh tế suy giảm sâu sau đại dịch Covid-19, đồng thời động đất, bão lũ từ năm 2024 đến nay tiếp tục tàn phá hạ tầng, khiến đời sống người dân thêm khó khăn.

Nhiều nhà máy điện hư hỏng, nguồn cung năng lượng suy kiệt buộc nhiều địa phương phải cắt điện luân phiên, ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh viện, trường học và sinh hoạt hàng ngày. Hệ thống y tế thiếu thuốc men, vật tư thiết yếu; nhiều bệnh nhân phải điều trị trong điều kiện hạn chế. Nguồn lương thực, thực phẩm khan hiếm, giá cả leo thang, tác động nặng nề tới người già, phụ nữ và trẻ em.

Theo ông Hải Anh, chương trình không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo mà còn khẳng định tình đoàn kết thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc, với thông điệp: "Việt Nam không bao giờ quên Cuba; Việt Nam mãi ở bên Cuba, cũng như Cuba luôn ở bên Việt Nam".

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc với Hội Chữ thập đỏ Cuba, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Văn phòng khu vực Mỹ Latinh để xây dựng kế hoạch tiếp nhận, phân phối và báo cáo công khai, bảo đảm viện trợ đến đúng đối tượng.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và đối tác đầu tư lớn nhất của Cuba từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Kim ngạch thương mại song phương đạt 261,7 triệu USD năm 2021, 181,8 triệu USD năm 2022 và 57,33 triệu USD năm 2023.

Thông tin tiếp nhận ủng hộ: Tên đơn vị: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Số tài khoản: 2022, ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank)

Nội dung chuyển khoản: CUBA.

Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 13/8/2025 đến 16/10/2025.

Sơn Hà