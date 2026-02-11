Hơn 3000 nhà đầu tư EB-5 của CanAm được cấp thẻ xanh vĩnh viễn

Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) phê duyệt hơn 3.000 đơn I-829 (đơn xin cấp thẻ xanh vĩnh viễn) cho nhà đầu tư EB5 do CanAm bảo trợ.

Đơn I-829 là bước cuối cùng trong quy trình đầu tư định cư EB-5, nhằm xác nhận dự án triển khai đúng cam kết và tạo ra ít nhất 10 việc làm cho mỗi nhà đầu tư. Các hồ sơ được phê duyệt thuộc nhiều dự án do CanAm tham gia bảo trợ, trải rộng ở các lĩnh vực như hạ tầng, năng lượng, sản xuất và tái phát triển đô thị.

Khi đơn I-829 được thông qua, điều kiện trên thẻ xanh của nhà đầu tư và các thành viên gia đình đi kèm được gỡ bỏ, qua đó xác lập tình trạng thường trú nhân vĩnh viễn tại Mỹ. Theo doanh nghiệp, số lượng hồ sơ được chấp thuận phản ánh quá trình triển khai dự án tuân thủ các quy định di trú hiện hành.

CanAm cho biết kết quả này đến từ quy trình lựa chọn dự án với tiêu chí thẩm định và cơ chế quản lý vốn. Tính đến nay, đơn vị đã huy động hơn 3,9 tỷ USD vốn EB-5 cho 78 dự án. Đồng thời, hơn 2,5 tỷ USD vốn gốc đã được hoàn trả từ 53 dự án, theo số liệu doanh nghiệp công bố.

CanAm đạt cột mốc 3.000 hồ sơ I-829 được chấp thuận. Ảnh: CanAm

Ông Tom Rosenfeld, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành CanAm Enterprises, cho rằng mục tiêu của chương trình EB-5 là đạt thẻ xanh vĩnh viễn đồng thời bảo toàn vốn cho nhà đầu tư. "Chúng tôi xem mỗi hồ sơ I-829 được phê duyệt là một cam kết đã hoàn thành với khách hàng. Các dự án được lựa chọn dựa trên khả năng tạo việc làm, bảo vệ vốn và tính khả thi dài hạn", ông nói.

Trong bối cảnh đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022 (RIA 2022) bổ sung nhiều quy định mới, việc tham chiếu lịch sử phê duyệt I-829 của các trung tâm vùng có kinh nghiệm vận hành lâu năm có thể giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro pháp lý và dự báo tốt hơn lộ trình định cư. Ngoài ra, việc công bố định kỳ các số liệu về tỷ lệ chấp thuận hồ sơ và tiến độ hoàn vốn góp phần tăng mức độ minh bạch của thị trường EB-5, đồng thời cung cấp thêm cơ sở tham khảo cho nhà đầu tư.

Chương trình đầu tư nhập cư EB-5 thuộc phạm vi quản lý của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS). Chương trình mang đến cho các nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện cơ hội có được thị thực "có điều kiện" hoặc thị thực tạm thời thời gian hai năm bằng cách đầu tư 800.000 USD vào doanh nghiệp ở các khu vực, mục tiêu tạo ra tối thiểu 10 công việc toàn thời gian cho người lao động Mỹ.

CanAm Enterprises là trung tâm vùng hoạt động lâu năm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ theo chương trình EB-5. Doanh nghiệp có hơn 30 năm kinh nghiệm thúc đẩy các khoản đầu tư liên quan đến nhập cư ở Mỹ và Canada, tài trợ cho 78 dự án và huy động hơn 3,9 tỷ USD vốn EB-5. CanAm hiện điều hành 11 trung tâm vùng do USCIS chỉ định.

Anh Vũ