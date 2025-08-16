Hơn 300 sản phẩm tiêu biểu Lạng Sơn trong sự kiện chuyển đổi số

Chương trình chuyển đổi số chợ truyền thống và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử hỗ trợ hơn 300 sản phẩm tiêu biểu của Lạng Sơn đến với đông đảo người tiêu dùng.

Chương trình do tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cùng các đối tác công nghệ tổ chức tại Vincom Plaza Lạng Sơn (số 2 đường Trần Hưng Đạo, phường Lương Văn Tri) từ 15 - 17/8.

Lễ khai mạc diễn ra sáng16/8 với sự tham dự của đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Sở Công Thương, các sở, ban, ngành của tỉnh Lạng Sơn và nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và các đơn vị nền tảng thương mại điện tử.

Khu vực sân khấu diễn ra sự kiện. Ảnh: BTC

Sau khai mạc là hội thảo ứng dụng công nghệ tại Khách sạn Four Points by Sheraton. Hoạt động này cung cấp các giải pháp công nghệ phục vụ và hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện cho tiểu thương và chợ truyền thống. Một lễ ký cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp Lạng Sơn chuyển đổi số cũng sẽ được tổ chức trong khuôn khổ hội thảo.

Trước đó, sáng ngày 15/8, chương trình tập huấn về quy định và hướng dẫn bán hàng trên các sàn thương mại điện tử cung cấp các giải pháp bán hàng cho doanh nghiệp và tiểu thương. Chiều cùng ngày, ban tổ chức đã tổ chức tập huấn việc hướng dẫn và thực hành livestream cho các tổ chức quản lý chợ, tiểu thương và sinh viên.

Đặc biệt, các phiên livestream sẽ được tổ chức trên nền tảng TikTok Shop với sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung như Cô Thơ Ơi 68 và Mai Tây Bắc. Các phiên livestream sẽ diễn ra vào các khung giờ: 10h00 - 14h00 và 17h00 - 21h00 ngày 16/8 và khung 15h00 - 19h00 ngày 17/8, nhằm quảng bá các sản phẩm đặc trưng của Lạng Sơn, đồng thời kích cầu mua sắm.

Đặc sản địa phương được giới thiệu tại các phiên livestream. Ảnh: BTC

Đại diện ban tổ chức cho biết chuỗi sự kiện này đánh dấu nỗ lực của tỉnh Lạng Sơn trong việc nắm bắt xu hướng chuyển đổi số, tạo ra động lực mới cho sự phát triển kinh tế địa phương.

Chương trình còn nhằm thúc đẩy và khuyến khích người tiêu dùng sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt song song với việc quảng bá, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của địa phương thông qua bán hàng trực tuyến (livestream). Hoạt động còn hướng tới việc đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và tiểu thương cập nhật kiến thức, kỹ năng, cũng như tiếp cận các giải pháp số phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

Yên Chi