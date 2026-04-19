Hơn 300 robot hình người thi chạy bán marathon tại Trung Quốc

Hơn 300 robot hình người từ 112 đội, gồm 5 đội quốc tế, tham gia giải chạy bán marathon (21 km) lần thứ hai tại Bắc Kinh ngày 19/4.

Số lượng robot năm nay đông gấp nhiều lần so với năm ngoái, khi chỉ có 21 robot tham gia. Chúng cần vượt qua quãng đường dài 21 km bao gồm cả những đoạn dốc và công viên, đồng thời phải đối mặt với địa hình khó hơn được thiết kế nhằm kiểm tra tiến bộ kỹ thuật.

"Chắc chắn sẽ rất thú vị khi chứng kiến sự phát triển về độ bền linh kiện và tuổi thọ pin so với năm ngoái. Các nhà sản xuất robot hình người cần tìm sự cân bằng giữa chất lượng sản phẩm, vốn đang không ngừng phát triển, và áp lực giá cả", Georg Stieler, người đứng đầu bộ phận robot tại công ty tư vấn công nghệ Stieler, cho biết.

Trong khi mọi robot tham gia năm ngoái đều được điều khiển từ xa, lần này gần 40% sẽ tự di chuyển trên đường đua. Điều này thể hiện sự tiến bộ của robot hình người, nhưng cũng có thể làm nổi bật những thách thức mà các công ty Trung Quốc phải đối mặt.

Trong cuộc đua năm ngoái, một số robot gặp sự cố và ngã ngay gần vạch xuất phát. Robot giành chiến thắng là Tiangong Ultra, do Trung tâm Đổi mới Robot Hình người Bắc Kinh hợp tác với công ty UBTech cùng phát triển, về đích trong 2 giờ 40 phút. Thành tích này bỏ xa các đối thủ khác nhưng gấp đôi thời gian của vận động viên con người.

Theo Trung tâm Đổi mới Robot Hình người Bắc Kinh, Tiangong Ultra năm nay sẽ di chuyển "hoàn toàn tự động", chỉ dựa vào cảm biến để tránh chướng ngại vật và mô phỏng sát dáng đi của con người thông qua quá trình huấn luyện mô phỏng dữ liệu quy mô lớn. Trung tâm này cho biết: "Khi robot chạy với tốc độ gần bằng vận động viên chuyên nghiệp, thời gian để nhận thức và đưa ra quyết định cực kỳ ngắn, đặt ra yêu cầu cao với sức mạnh tính toán, thuật toán và tốc độ phản hồi của hệ thống".

Trong quá trình huấn luyện ở Bắc Kinh trước cuộc thi bán marathon, một số mẫu robot bắt chước rất giống cách con người chạy và đạt tốc độ 14 km/h, nhưng số khác di chuyển giật cục, thậm chí ngã hoặc đâm vào lan can.

Theo công ty nghiên cứu thị trường công nghệ Counterpoint Research, Trung Quốc đang giữ vị trí áp đảo về triển khai robot hình người, chiếm hơn 80% trong tổng số 16.000 robot được lắp đặt trên toàn cầu năm 2025. Hai công ty dẫn đầu thị trường nội địa là AgiBot và Unitree, mỗi công ty đã xuất xưởng hơn 5.000 robot hình người năm ngoái, mức cao nhất thế giới. Unitree cũng cam kết tăng năng lực sản xuất mỗi năm lên 75.000 robot.

Các công ty Trung Quốc đang nỗ lực phát triển phần mềm AI nhằm giúp robot hình người đạt hiệu quả làm việc cao hơn trong môi trường thực tế. Họ đầu tư mạnh vào việc thu thập dữ liệu thực quy mô lớn, trang bị cảm biến cho công nhân và triển khai thêm nhiều robot hình người tại các nhà máy.

Năm 2024, UBTech có chưa đến 10 robot hình người trong nhà máy, nhưng năm ngoái, con số này tăng vọt lên hơn 1.000. Năm nay, công ty đặt mục tiêu triển khai 10.000 robot hình người kích thước thật, bao gồm cả những mẫu mới được thiết kế riêng cho nhiều môi trường thương mại khác nhau.

Thu Thảo (Theo Reuters, CGTN)