Hơn 300 người thiệt mạng trong xung đột Afghanistan - Pakistan

Pakistan tuyên bố hạ hơn 270 tay súng Taliban ở Afghanistan, trong khi Kabul cho biết 55 binh sĩ của Islamabad đã thiệt mạng khi hai bên xung đột.

Quân đội Pakistan hôm nay phát động "chiến tranh không hạn chế" với Afghanistan, mở đợt không kích nhằm vào thủ đô Kabul và một số khu vực khác tại nước láng giềng nhằm đáp trả cuộc tấn công do Taliban phát động vào sáng 26/2.

Phát ngôn viên quân đội Pakistan Ahmed Sharif Chaudhry cho biết lực lượng nước này đã không kích 22 mục tiêu quân sự ở Afghanistan, hạ 274 quan chức và tay súng Taliban. Ít nhất 12 binh sĩ của Islamabad đã thiệt mạng.

"Một phản ứng hiệu quả, tức thời và mạnh mẽ đã được thực hiện", ông Chaudhry nói.

Các tay súng Taliban tuần tra tại khu vực cửa khẩu với Pakistan ở tỉnh Khost, Afghanistan ngày 27/2. Ảnh: AP

Trong khi đó, phát ngôn viên Taliban Zabiullah Mujahid nói lực lượng nước này đã hạ 55 binh sĩ Pakistan và chiếm 19 tiền đồn quân sự.

Mujahid xác nhận Pakistan đã không kích vào các khu vực Kabul, Kandahar và Paktia trong đêm 26/2, sau đó tiếp tục tấn công Paktia, Paktika, Khost và Laghman trong ngày 27/2. Các đợt không kích trong đêm không gây thương vong, nhưng có dân thường thiệt mạng trong ngày 27/2.

13 tay súng Taliban đã thiệt mạng, 12 người bị thương trong các chiến dịch trả đũa kéo dài hai giờ, Mujahid bổ sung. "Afghanistan luôn cố gắng giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại, và bây giờ chúng tôi cũng muốn như vậy".

Afghanistan, Pakistan đều không bình luận về con số thương vong do bên còn lại đưa ra.

Bộ Quốc phòng Afghanistan trước đó tuyên bố thực hiện thành công các đợt tấn công bằng drone vào mục tiêu quân sự ở Pakistan. Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar nói những đợt tấn công này do nhóm vũ trang Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) thực hiện và toàn bộ drone đã bị hạ, không gây thiệt hại sinh mạng.

Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cảnh báo Islamabad sẽ đáp trả thích đáng, nếu Taliban còn có hành động gây hấn.

Vị trí Afghanistan và Pakistan. Đồ họa: Al Jazeera

TTP hình thành năm 2007, thường xuyên tấn công vào lực lượng an ninh Pakistan. Giới chức quân sự Pakistan, các chuyên gia Liên Hợp Quốc, chuyên gia độc lập cho rằng Taliban cung cấp hỗ trợ tài chính cho đội ngũ lãnh đạo TTP, trong khi lực lượng này bác bỏ.

TTP là nguồn cơn khiến quan hệ Afghanistan - Pakistan căng thẳng kéo dài. Hai bên từng xung đột hồi tháng 10/2025, sau khi Pakistan không kích Kabul nhắm vào thủ lĩnh TTP. Taliban đáp trả bằng những cuộc tấn công vào căn cứ quân sự Pakistan dọc biên giới.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)