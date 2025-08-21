Hơn 300 người bán mắc bẫy thiếu niên mua hàng qua mạng

Quảng TrịNam thiếu niên 17 tuổi đặt hàng qua mạng xã hội, làm giả nội dung chuyển khoản ngân hàng khiến hơn 300 chủ hàng tưởng thật.

Thiếu niên ở xã Nam Giang thường sử dụng các tài khoản mạng xã hội vào các trang livestream bán hàng. Sau khi lựa chọn sản phẩm, thiếu niên liên hệ với chủ hàng.

Hai bên thỏa thuận giá cả, thiếu niên làm giả hóa đơn chuyển tiền của ngân hàng gửi cho bên bán. Nhận được hóa đơn, chủ hàng tưởng tiền đã được thanh toán nên chuyển hàng.

Công an làm việc với nam thiếu niên. Ảnh: Nguyễn Đức

Cảnh sát xác định, từ năm 2024 đến nay, thiếu niên này đã làm giả hơn 300 giao dịch chuyển khoản, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên toàn quốc.

Hiện nhiều tang vật đã bị thu giữ, ước tính số này khoảng 100 triệu đồng.

Vụ án được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị xử lý.

Sơn Thủy