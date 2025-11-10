Hơn 300 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế ngành gỗ

TP HCMTriển lãm quốc tế thứ 16 "Máy móc thiết bị ngành chế biến gỗ tại Việt Nam" sẽ diễn ra trong 4 ngày (19 - 22/11), tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn.

Triển lãm "Máy móc thiết bị ngành chế biến gỗ tại Việt Nam" (VietnamWood 2025) do Công ty Yorkers Trade & Marketing Service và Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad (Vinexad), Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP HCM (HAWA) tổ chức. Tập đoàn NürnbergMesse - đại diện Liên đoàn các nhà sản xuất máy móc chế biến gỗ châu Âu (Eumabois) làm đối tác chiến lược.

Khách tham quan tìm hiểu thông tin tại triển lãm "VietnamWood 2023". Ảnh: VietnamWood 2023

Triển lãm quy tụ hơn 320 đơn vị đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Australia, Áo, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Pháp, Đức, Ấn Độ, Italy, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ và Việt Nam. Các đơn vị sẽ giới thiệu những đột phá trong sản xuất số hóa, vật liệu bền vững, tự động hóa tiết kiệm năng lượng và kỹ thuật chính xác. Khách tham quan sẽ có góc nhìn toàn diện về chuỗi giá trị chế biến gỗ.

Trong đó, ở mảng công nghệ cắt và định hình, Công ty Kuang Yung Machinery, Leadermac, Vetta và Nanxing sẽ giới thiệu máy cưa xẻ tốc độ cao, máy phay bốn cạnh, hệ thống khoan, giải pháp cắt tối đa hóa hiệu quả, độ chính xác. Tại khu công nghệ cao, tự động hóa, ban tổ chức sẽ trưng bày dây chuyền sản xuất thông minh từ các đơn vị như Đại Phúc Vinh, Thuận Hiền, Thượng Nguyên, Anderson và HOMAG.

Ngoài ra, Công ty Innovator Machinery, Barberán và Jun Shiau giới thiệu công nghệ bề mặt thế hệ tiếp theo, hoàn thiện cao cấp, giảm thiểu chất thải, nâng cao năng suất, đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. Công ty An Bình, Nhật Đông A, Egger, Blum, American Hardwood và Grass trưng bày vật liệu và vật tư tiêu hao được chứng nhận sinh thái, từ ván dăm, MDF, ván ép, viên gỗ, chất kết dính đến phụ kiện chức năng.

Khách tham gia các phiên hội thảo tại "VietnamWood 2023". Ảnh: VietnamWood 2023

Sự kiện có hơn 10 phiên hội thảo về các vấn đề đang ảnh hưởng đến ngành chế biến gỗ. Theo đó, các nhà cung cấp Việt Nam đang đối mặt với những thách thức khi sản phẩm gỗ chật vật cạnh tranh tại Mỹ và thị trường xuất khẩu khác. Để giải đáp thắc mắc này, phiên thảo luận "Tái định vị ngành gỗ Việt Nam: Chuyển dịch chiến lược từ chế biến sang ODM sáng tạo để vượt qua rào cản thương mại và nâng cao vị thế toàn cầu" sẽ phân tích cách tăng cường nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới sản phẩm, chiến lược ODM thông minh củng cố cạnh tranh và mở ra kết nối thị trường.

Phiên hội thảo "Chống bán phá giá, EUDR, CE - Các điểm kiểm tra tuân thủ của EU có thể khiến các nhà sản xuất thiệt hại hàng triệu Euro" đề cập đến những kinh nghiệm tốn kém từ các tranh chấp thương mại, cách hướng dẫn giúp các nhà sản xuất duy trì sự tuân thủ và khả năng cạnh tranh ở EU.

Bên cạnh đó, Nextgen là khu hoạt động chuyên biệt của triển lãm, hỗ trợ tương lai của ngành chế biến gỗ Việt Nam. Nơi đây chào đón sinh viên, doanh nhân trẻ, công ty khởi nghiệp và cộng đồng trong ngành giao lưu, khám phá cơ hội và tìm kiếm nguồn cảm hứng cho tương lai.

Các tác phẩm đoạt giải thưởng của cựu sinh viên đến từ những trường đại học hàng đầu sẽ được trưng bày tại Nextgen. Các bạn trẻ có cơ hội gặp gỡ với KOLs trong ngành gỗ, khuyến khích việc học hỏi giữa các thế hệ và khơi dậy tư duy đổi mới với hoạt động thực hành thủ công. Điều này nhằm bảo tồn nghề thủ công truyền thống của Việt Nam cũng như truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp nối kế thừa.

Hải My