Hơn 300 công nhân về đến Hàn Quốc sau vụ Mỹ truy quét

Hơn 300 công nhân bị giới chức Mỹ bắt trong đợt truy quét người nhập cư bất hợp pháp đã đáp xuống Hàn Quốc trên chuyến bay đặc biệt.

Chuyến bay thuê bao đặc biệt chở theo 316 người Hàn Quốc và 14 người nước ngoài từ bang Georgia của Mỹ đã đáp xuống sân bay quốc tế Incheon, cách thủ đô Seoul khoảng 70 km, vào chiều nay.

Theo giới chức Hàn Quốc, những công nhân này sẽ về nhà và có thể lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo tới Mỹ. Nhóm người nước ngoài trên máy bay gồm 10 công dân Trung Quốc, ba người Nhật Bản và một người Indonesia.

Nhóm công nhân được thả khỏi cơ sở giam giữ ở thành phố Folkston, bang Georgia của Mỹ vào sáng sớm 11/9, sau các cuộc đàm phán giữa Seoul và Washington. Một người Hàn Quốc có gia đình ở Mỹ đã chọn tiếp tục bị giam và quyết định đệ đơn kiện.

Chuyến bay chở công nhân Hàn Quốc hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon ngày 12/9. Ảnh: AFP

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) và lực lượng hành pháp hôm 4/9 tiến hành chiến dịch truy quét nhập cư tại nhà máy sản xuất pin của Hyundai, LG ở bang Georgia và bắt 457 người bị cáo buộc là lao động bất hợp pháp, trong đó có hơn 300 công dân Hàn Quốc. Nhóm công nhân bị còng tay, chân và bị áp giải lên xe chuyên dùng để chở tù nhân.

Các nhà ngoại giao hàng đầu Hàn Quốc đã lập tức tới thủ đô Washington của Mỹ, gặp quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump để giải quyết vấn đề. Các lãnh đạo cấp cao của Hyundai và LG cũng tới bang Georgia để xử lý hệ lụy.

Sau các cuộc đàm phán, Mỹ đồng ý thả những công nhân này, để họ về nước dưới hình thức tự nguyện rời đi thay vì bị trục xuất. Người bị trục xuất khỏi Mỹ thường đối mặt nhiều bất lợi, như bị hạn chế nhập cảnh vào Mỹ.

Theo các quan chức Hàn Quốc, hoạt động hồi hương nhóm công nhân đã bị trì hoãn một ngày vì Tổng thống Trump khuyến khích họ ở lại. Chính quyền Mỹ đang tìm cách mở rộng hợp tác với Hàn Quốc để tái thiết ngành đóng tàu, chất bán dẫn và các ngành công nghiệp khác.

Sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 10/9, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết hai bên đã nhất trí hợp tác để thành lập nhóm chuyên trách cải thiện hệ thống thị thực cho các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Tổng thống Lee Jae-myung hôm 11/9 cảnh báo vụ đột kích của ICE có thể tác động lớn đến các quyết định đầu tư trong tương lai, đặc biệt khi đánh giá tính khả thi của các hoạt động trực tiếp tại Mỹ". Các công ty Hàn Quốc đã đầu tư hàng tỷ USD để xây dựng các nhà máy tại Mỹ nhằm tiếp cận thị trường và tránh các mối đe dọa thuế quan từ chính quyền Trump.

Huyền Lê (Theo AFP, Yonhap)