Hơn 300 chuyên gia toàn cầu dự hội nghị về trải nghiệm khách hàng

Hơn 300 chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ xu hướng, chiến lược và giải pháp nâng cao trải nghiệm khách hàng trong thời đại số tại Hội nghị Global CX Summit.

Sự kiện do Viện Quản trị và Công nghệ FSB tổ chức. Với chủ đề "Navigating the Future of Customer Experience in 2025", Global CX Summit gồm nhiều phiên thảo luận giá trị xoay quanh các xu hướng công nghệ, chiến lược thực tiễn và bài học kinh nghiệm từ doanh nghiệp lớn nhỏ, đa dạng lĩnh vực: ngân hàng tài chính, y tế dược phẩm, công nghệ viễn thông, thương mại...

Các diễn giả tại hội nghị Global CX Summit 2024. Ảnh: FSB

Các diễn giả trong hội thảo mang đến góc nhìn đa chiều về cách tận dụng công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và tự động hóa để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Hội nghị cũng là cơ hội để các nhà lãnh đạo và chuyên gia CX xây dựng mạng lưới, thúc đẩy hợp tác, khám phá những ý tưởng đổi mới, cải thiện trải nghiệm khách hàng; đồng thời, thảo luận để nhận diện rõ hơn về những thay đổi cần thiết, từ đó, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng.

Global CX Summit 2024 mở đầu với tham luận của ông Thijs Van Loon, nhà sáng lập Betterworks Asia với kinh nghiệm đào tạo tại các tập đoàn như Apple và Google, về cách xây dựng đội ngũ trải nghiệm khách hàng (CX) thông qua tuyển dụng, đào tạo và giữ chân nhân tài.

Ông James Young - Nhà sáng lập Sparren Consulting trao đổi cùngkhách mời tham dự. Ảnh: FSB

Ảnh: FSB

Sự kiện còn có phần trình bày của Tiến sĩ Tom Dewitt - Chủ tịch Hiệp hội CX of M thuộc Đại học Michigan, Mỹ về tầm quan trọng của cảm xúc; PGS. TS. Phan Quang Tuấn với nội dung khám phá tương lai của AI trong trải nghiệm khách hàng và tiếp thị; bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó tổng giám đốc FPT Retail cùng chiến lược thực tiễn từ hệ thống FPT Long Châu; ông Hoàng Mạnh Thắng - lãnh đạo từ Ernst & Young Việt Nam phân tích các xu hướng và yếu tố cần cân nhắc để nâng cao năng lực CX; và ông Nguyễn Huy Bình - Tổng giám đốc SYCA cùng những đề xuất chiến lược cải tiến từ thực tiễn.

Với sự đa dạng trong góc nhìn và kinh nghiệm, các diễn giả đã mang đến những cách tiếp cận phong phú về xây dựng trải nghiệm, từ chiến lược cá nhân hóa theo từng thị trường đến ứng dụng công nghệ vào cải thiện mối quan hệ với khách hàng.

Hàng trăm chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp tham gia sự kiện. Ảnh: FSB

Global CX Summit 2024 đã tạo cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam kết nối với những tổ chức và chuyên gia quốc tế, mở ra tiềm năng hợp tác trong các dự án CX sáng tạo. Với những giá trị này, hội nghị góp phần thúc đẩy sự phát triển của trải nghiệm khách hàng tại Việt Nam.

Đây là sự kiện thường niên được tổ chức bởi Viện Quản trị và Công nghệ FSB nhằm mang đến những kiến thức được cập nhật mới nhất về xu hướng xây dựng và quản trị trải nghiệm khách hàng.

Tại Viện Quản trị và Công nghệ FSB, nội dung về Quản trị trải nghiệm khách hàng được lồng ghép vào hầu hết các chương trình kinh doanh thực tiễn dành cho lãnh đạo, quản lý, như Global MiniMBA, CXM - Quản trị trải nghiệm khách hàng chuyên nghiệp. FPT cam kết chia sẻ chiến lược, phương pháp và kiến thức tiên tiến về trải nghiệm khách hàng tới cộng đồng doanh nghiệp.

