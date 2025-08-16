Hơn 300 cảnh sát triệt phá đường dây đánh bạc 20.000 tỷ đồng

TP HCMCảnh sát chia nhiều mũi, đến nhiều tỉnh thành, đồng loạt bắt 139 người trong đường dây đánh bạc do Nguyễn Tấn Nguyên cầm đầu, giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng.

Ngày 16/8, Nguyên, Nguyễn Thanh Nhã (44 tuổi) cùng 82 người bị Công an TP HCM khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Nguyễn Tấn Nguyên (trái) và Nguyễn Thanh Nhã. Ảnh: Công an TP HCM

Nhà chức trách cáo buộc Nguyên, Nhã cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trực tuyến. Nhóm này móc nối với tội phạm người nước ngoài, mua tài khoản từ các trang cá độ bóng đá, phân chia thành nhiều cấp, lôi kéo hàng trăm đại lý và con bạc tham gia.

Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp nhiều đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án. Cuối tháng 7, hơn 300 cảnh sát chia nhiều tổ, đồng loạt triển khai tại nhiều tỉnh thành, bắt 139 người, thu 175 điện thoại di động, nhiều máy tính, gần 6,8 tỷ đồng, 56.000 USD...

Những nghi can có vai trò chính trong đường dây đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra xác định, chỉ từ cuối năm ngoái đến nay, đường dây đã tổ chức đánh bạc với tổng số điểm quy đổi tương đương hơn 20.000 tỷ đồng.

Đây là chiến công của Công an TP HCM nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân; khẳng định quyết tâm của lực lượng trong việc kiên quyết tấn công, triệt xóa tội phạm công nghệ cao.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được trao khen thưởng cho các tập thể cá nhân. Ảnh: Công an cung cấp

Lãnh đạo UBND TP HCM đã trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia chuyên án.

Quốc Thắng