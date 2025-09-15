Hơn 300 cảnh sát đột kích loạt tụ điểm 'bay lắc'

Gia LaiTrên 300 cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, hình sự, cơ động... đồng loạt ập vào nhiều quán karaoke, nhà nghỉ, bắt quả tang 148 người đang sử dụng ma túy.

Công an tỉnh Gia Lai đột kích, khám xét nhiều tụ điểm ăn chơi ở phường Diên Hồng, rạng sáng 15/9.

Tang vật tại hiện trường. Ảnh: Công an Gia Lai

Tại một quán karaoke và 3 nhà nghỉ, cảnh sát bắt quả tang 148 người (56 nữ, 92 nam) ở độ tuổi còn rất trẻ đang chơi ma túy. Tang vật bị thu giữ là nhiều loại ma túy tổng hợp như khay (Ketamine), thuốc lắc...

Theo cơ quan điều tra, các địa điểm trên mặc dù đăng ký loại hình kinh doanh karaoke nhưng phòng hát đã được cải tạo, sửa chữa, lắp đặt thêm giường nệm, sofa, đèn nháy, loa công suất lớn để phục vụ "dân chơi" ma túy.

Nhóm thanh niên bị đưa về trụ sở phục vụ điều tra. Ảnh: Công an Gia Lai

Đây là vụ tổ chức, sử dụng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh bị triệt phá.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Trần Hóa