Hơn 300 cảnh sát đột kích loạt tụ điểm 'bay lắc'

Công an tỉnh Gia Lai đột kích, khám xét nhiều tụ điểm ăn chơi ở phường Diên Hồng, rạng sáng 15/9.
Tại một quán karaoke và 3 nhà nghỉ, cảnh sát bắt quả tang 148 người (56 nữ, 92 nam) ở độ tuổi còn rất trẻ đang chơi ma túy. Tang vật bị thu giữ là nhiều loại ma túy tổng hợp như khay (Ketamine), thuốc lắc...
Theo cơ quan điều tra, các địa điểm trên mặc dù đăng ký loại hình kinh doanh karaoke nhưng phòng hát đã được cải tạo, sửa chữa, lắp đặt thêm giường nệm, sofa, đèn nháy, loa công suất lớn để phục vụ "dân chơi" ma túy.
Đây là vụ tổ chức, sử dụng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh bị triệt phá.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
Trần Hóa