Hơn 300 cảnh sát đột kích 'đại tiệc ma túy' mở trong quán bar

Bình ThuậnĐột kích quán bar Paris Night Club ở TP Phan Thiết, công an bắt quả tang "đại tiệc ma tuý" đang được tổ chức với hơn 40 người có dấu hiệu sử dụng chất cấm.

Sáng 2/5, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của từng người liên quan sự việc.

Quán bar Paris Night Club (TP Phan Thiết) bị cảnh sát đột kích, khuya 1/5. Ảnh: Công an cung cấp

23h hôm qua, 1/5, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triển khai cuộc kiểm tra quy mô lớn tại quán bar Paris Night Club, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết.

Nhà chức trách nhanh chóng kiểm soát toàn bộ hiện trường, bắt quả tang 5 bàn VIP (35 người) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trong 154 người có mặt trong quán, cảnh sát xác định 42 người dương tính với chất ma túy, gồm chủ quán, 4 nhân viên và 37 khách (đến từ nhiều địa phương).

Cảnh sát cũng thu nhiều tang vật liên quan như: ma túy tổng hợp, dụng cụ chơi ma túy...

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận (thứ hai bên trái) trực tiếp chỉ huy chuyên án, khuya 1/5. Ảnh: Công an cung cấp

Thời gian qua, quán bar Paris Night là điểm lui tới của nhiều dân chơi dưới danh nghĩa một vũ trường hợp pháp. Từ tháng 3 đến nay, tụ điểm này có dấu hiệu hoạt động công khai, liều lĩnh hơn, thường xuyên mở cửa từ tối đến rạng sáng, tập trung số lượng lớn thanh niên, tổ chức các đêm nhạc DJ, tiệc sinh nhật, các hoạt động dễ phát sinh tệ nạn. Trinh sát nghiệp vụ còn phát hiện người của quán có biểu hiện tổ chức hoặc tiếp tay cho việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an Bình Thuận cho biết, đây là tụ điểm phức tạp, nguy hiểm, được chủ quán bố trí bảo vệ và nhân viên cảnh giới nghiêm ngặt. Do đó, phương án đột kích được xây dựng kỹ càng với sự tham gia của nhiều lực lượng, đảm bảo yếu tố bất ngờ, khống chế nhanh gọn và tuyệt đối an toàn cho lực lượng và người dân.

Tư Huynh