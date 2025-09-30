Hơn 300 cán bộ, nhân viên ngành nhựa tham gia hiến máu

Hơn 300 cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội nhựa Việt Nam (VPA) tham gia hiến máu nhân kỷ niệm 35 năm thành lập (1990-2025), ngày 29/9.

Sự kiện "Giọt máu nghĩa tình - Lan tỏa yêu thương" do Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) phối hợp với Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP HCM thuộc Hội Chữ thập đỏ tổ chức. Chương trình là một trong những điểm nhấn khởi động cho hành trình cộng đồng mà VPA đang triển khai nhân dịp kỷ niệm.

Nhiều cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội nhựa Việt Nam (VPA) đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: VPA

Đại diện VPA cho biết, chương trình vừa hưởng ứng lời kêu gọi của Sở Y tế TP HCM trong bối cảnh nguồn máu dự trữ sụt giảm, vừa là dịp để cộng đồng doanh nghiệp ngành nhựa thể hiện tinh thần nhân văn, khẳng định cam kết trách nhiệm xã hội và sự gắn kết của toàn ngành.

Ông Đinh Đức Thắng, Chủ tịch VPA (kiêm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Stavian) cho biết thời gian qua hiệp hội và các doanh nghiệp hội viên luôn coi trọng định hướng bền vững. Trước áp lực về thuế carbon, tiêu chuẩn môi trường, các biện pháp phòng vệ thương mại tại nhiều thị trường, doanh nghiệp ngành nhựa đang thúc đẩy chuyển đổi xanh, đổi mới công nghệ, minh bạch chuỗi cung ứng và ứng dụng số hóa. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động thiện nguyện cũng được triển khai, góp phần nâng cao uy tín, tạo dựng niềm tin và mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Sự kiện gồm hơn 300 người có mặt từ sáng 29/9 để hiến máu. Ảnh: VPA

Thông qua chương trình "Giọt máu nghĩa tình - Lan tỏa yêu thương", hiệp hội kỳ vọng tạo động lực, lan tỏa thông điệp về sự phát triển bền vững và nhân văn của ngành. Bà Nguyễn Thị Việt Hòa, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội, Founder kiêm CEO Công ty Cổ phần Asia Dragon (ADC) cho biết, 35 năm qua, ngành nhựa Việt Nam không ngừng nỗ lực phát triển, đồng thời luôn ý thức về trách nhiệm với xã hội. Chương trình hiến máu là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và nhân văn của ngành.

"Tôi tin rằng, mỗi giọt máu cho đi giúp mang lại sự sống, lan tỏa thông điệp yêu thương cùng những giá trị bền vững chúng tôi hướng tới", bà Hòa nói.

(Nguồn: VPA)