Hơn 300 bệnh viện sử dụng giải pháp quản lý thông minh

FPT.eHospital 2.0+, mô hình bệnh viện số trên nền tảng giải pháp toàn diện của FPT FIS đang được nhiều bệnh viện cả nước ứng dụng.

Tại Hội nghị Khoa học thường niên năm 2021 do Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức mới đây, ông Nguyễn Chí Tiến – Trưởng phòng Tư vấn giải pháp y tế, FPT IS cho biết hiện nay, hơn 300 bệnh viện và 13 Sở Y tế đang lựa chọn sử dụng các giải pháp y tế số của FPT IS. Trong đó, hệ thống quản lý bệnh viện thông minh - FPT.eHospital 2.0+ là cấu phần chính trong hệ sinh thái giải pháp, giúp xây dựng mô hình bệnh viện số toàn diện, nâng cao trải nghiệm của các bệnh nhân từ khâu đăng ký khám, khám bệnh và điều trị nội trú cho tới khi ra viện, thanh toán.

Ông Nguyễn Chí Tiến - Trưởng phòng Tư vấn giải pháp y tế, FPT IS, trình bày tại Hội nghị. Ảnh: FPT

FPT.eHospital 2.0+ là hệ thống quản lý toàn diện bệnh viện, bao gồm các nhóm quản lý khám, chữa bệnh (HIS), nhóm quản lý xét nghiệm (LIS), nhóm quản lý chẩn đoán hình ảnh (RIS), lưu trữ và giao tiếp hình ảnh (PACS), nhóm bệnh án điện tử (EMR), nhóm kiểm soát tài chính và điều hành, nhóm tích hợp và kết nối, nhóm quản trị và nhóm ứng dụng mới thông minh.

Đặc biệt, Hệ thống quản lý bệnh án điện tử - FPT.EMR được FPT IS xây dựng như một phần mềm độc lập, giúp các cơ sở y tế quản lý toàn bộ thông tin điều trị của người bệnh trên cùng một hệ thống, hướng tới mô hình bệnh viện không giấy tờ, bệnh viện thông minh. Đến nay, Bộ Y tế đã công nhận triển khai bệnh án điện tử tại 5 bệnh viện đang sử dụng FPT.EMR. Trong đó, Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng là bệnh viện đầu tiên trên cả nước triển khai thành công bệnh án điện tử, đồng thời hiện là một trong những mô hình được Bộ Y tế đánh giá cao. Bên cạnh đó, FPT.EMR cũng đang được triển khai cho nhiều bệnh viện, chuỗi bệnh viện, phòng khám công và tư nhân trên cả nước như Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, Bệnh viện đa khoa Medlatec, Bệnh viện Quân y 105, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang...

FPT.eHospital 2.0+ - Hệ thống quản ý bệnh viện thông minh, toàn diện được FPT IS bắt đầu xây dựng từ năm 2000. Ảnh: chụp màn hình

Bộ giải pháp FPT.eHospital 2.0+ được FIS xây dựng với quan điểm xem bệnh nhân là trung tâm của hệ thống, cho phép các bệnh viện hiện đại hóa hầu hết các quy trình để tạo sự thuận tiện trong suốt quá trình khám, chữa bệnh. Bệnh nhân được bệnh viện kết nối tương tác hai chiều theo thời gian thực thông qua hệ thống ứng dụng trên điện thoại thông minh, được chủ động thực hiện các thủ tục khám, chữa bệnh thông qua các Kiosk... Điều này giúp bệnh nhân nắm bắt kịp thời tình trạng khám, chữa bệnh của mình, tối ưu hóa thời gian chờ đợi và thực hiện dịch vụ. Hệ thống cũng giúp bác sỹ, y tá, kĩ thuật viên, nhân viên tài chính và ban lãnh đạo bệnh viện đạt hiệu quả cao nhất trong công việc.

Trong năm 2021, FPT IS đã triển khai giải pháp tại hơn 36 bệnh viện dã chiến trên toàn quốc nhằm cùng Chính phủ và ngành Y tế đẩy lùi dịch bệnh. Đơn vị này cũng đồng hành chặt chẽ cùng Sở Y tế TP HCM trong xây dựng các giải pháp kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ người dân.

Chia sẻ tại Hội nghị, ông Nguyễn Chí Tiến cho biết, FPT luôn tận lực cho những thay đổi vì người dân, cho sự phát triển của ngành y tế thông qua việc phát triển hệ sinh thái y tế số với kiến trúc toàn diện, khép kín, phục vụ đa chiều cho các nhóm đối tượng từ lãnh đạo quản lý đến các bác sỹ, y tá, điều dưỡng và đặc biệt là người dân. "Chúng tôi muốn góp phần chuyển đổi số ngành y tế trên mọi phương diện, mang đến trải nghiệm số mới mẻ và ngày càng nhiều lợi ích cho người dân, nâng cao chất lượng phục vụ cũng như công tác quản trị, điều hành tại các bệnh viện".

Với vai trò doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong công cuộc chuyển đổi số, Tập đoàn FPT và Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) đã và đang phát triển hệ sinh thái các giải pháp y tế số, bao gồm hệ thống phần mềm góp phần số hóa hoạt động khám, chữa bệnh cũng như công tác quản lý tại cơ sở y tế, và các kênh tương tác số nhằm nâng cao trải nghiệm, sự tiện lợi cho người dân trong hành trình tiếp cận với dịch vụ y tế.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: FPT

Hội nghị Khoa học thường niên 2021 do Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức nhằm giới thiệu và trao đổi các kết quả nghiên cứu mới, các tiến bộ, ý tưởng mới trong việc nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và khám, chữa bệnh đáp ứng công tác chăm sóc toàn diện cho cộng đồng và người bệnh. Đây là năm đầu tiên phiên chuyên đề về công nghệ thông tin y tế được tổ chức với nội dung "Chuyển đổi số: Cơ hội và thách thức"/

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đánh giá phiên đặc biệt về công nghệ thông tin y tế được tổ chức nhằm chia sẻ ứng dụng công nghệ thông tin trong điều trị, chẩn đoán bệnh lý. Đây là mũi nhọn mới để các đồng nghiệp, giới chuyên môn có thể khám phá, đẩy mạnh ứng dụng, thay đổi suy nghĩ cũ cho rằng công nghệ chỉ hỗ trợ về chuyên môn. Thực tế, công nghệ sẽ giúp các nhà chuyên môn mở cánh cửa tương lai với mục đích cuối cùng là bệnh nhân được chữa trị tốt hơn, người dân có sức khỏe tốt hơn.

Hoài Phương