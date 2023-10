Hơn 300.000 học sinh nghỉ học vì mưa lũ

Đà Nẵng và TP Tam Kỳ của Quảng Nam cho học sinh nghỉ học vì mưa lớn kéo dài, gây ngập úng ở nhiều nơi.

Chiều 15/10, Sở Giáo dục và Đạo tạo Đà Nẵng cho hay trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa lớn, gây ngập úng nhiều nơi. Để đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, Sở thông báo cho các phòng giáo dục quận, huyện, trường, trung tâm và các trường đại học tư thục nghỉ học ngày 16/10. Đà Nẵng có hơn 290.000 học sinh các bậc từ mầm non đến THPT

Đây là quyết định cho học sinh nghỉ học thứ hai trong vòng ba ngày qua. Sau mưa lớn kéo dài từ sáng 13/10, Sở đã yêu cầu cho học sinh không bán trú nghỉ ở nhà; những trường có bán trú, trẻ mầm non và học sinh vẫn học buổi chiều.

Do mưa lũ, nhiều trường học bị nước lũ tràn vào, ngập ngụa bùn non. Các trường đã chủ động di dời thiết bị, đồ dùng dạy học, sách vở của học sinh nên cao nên ít hư hại tài sản.

Phụ huynh, giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quang, đường Hoàng Văn Thái, quận Liên Chiểu, dọn bùn non sau lũ, ngày 15/10. Ảnh: Nguyễn Đông

Sở Giáo dục yêu cầu tổ chức phân công trực ban 24/24 tại đơn vị với phương châm bốn tại chỗ. Thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến tình hình mưa lớn hiện nay, giữ liên lạc qua nhiều kênh thông để chủ động ứng phó an toàn, giảm thiệt hại do mưa lớn gây ra. Tình hình thời tiết còn phức tạp, kéo dài, Sở sẽ có thông báo tiếp theo.

Tương tự, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Tam Kỳ (Quảng Nam) yêu cầu hiệu trưởng các trường cho trẻ mầm non, mẫu giáo, học sinh tiểu học, trung học cơ sở nghỉ học để phòng tránh mưa to, ngập lụt. Tam Kỳ có hơn 24.600 học sinh từ mầm non đến trung học cơ sở.

Đường Phan Châu Trinh, TP Tam Kỳ, ngập chiều 15/10. Ảnh: Đắc Thành

Sau ngày 16/10, hiệu trưởng các trường tùy vào tình hình thực tế tại địa phương, nếu xét thấy cần thiết cho học sinh nghỉ học tiếp để đảm bảo an toàn cho học sinh thì báo cáo về phòng.

Trong thời gian nghỉ học, nhà trường tuyên truyền đến phụ huynh và quán triệt tất cả học sinh không đến gần các khu vực ngập lụt, không vớt củi, bắt cá trên các sông, suối, ao, hồ... để phòng tránh đuối nước.

Phòng giáo dục đề nghị các trường di chuyển tài liệu, sách vở, thiết bị và các phương tiện kỹ thuật đến nơi an toàn để tránh ướt, hư hỏng; tắt hết các thiết bị điện khi phòng không có người làm việc để đề phòng chập mạch điện nhằm đảm bảo an toàn trường, lớp học trong mưa lụt.

Sau khi bớt mưa, nước rút, khẩn trương dọn dẹp vệ sinh trường lớp học, nhanh chóng ổn định tình hình dạy học, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh khi đến trường trở lại.

Hôm nay miền Trung đã bước sang ngày thứ năm mưa lớn. Thống kê của cơ quan khí tượng, từ 19h ngày 10/10 đến 7h hôm nay, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam mưa phổ biến 400-600 mm, có nơi trên 1.000 mm, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị phổ biến 200-400 mm, tập trung ở đồng bằng và ven biển. Lượng mưa ở một trạm vượt mức 1.000 mm như Hòa Khê (Đà Nẵng) hơn 1.050 mm, Quan Tượng Đài (Thừa Thiên Huế) 1.005 mm.

Cơ quan khí tượng dự báo miền Trung tiếp tục mưa lớn trong nhiều ngày tới, diện mưa thay đổi. Hôm nay, mưa tập trung từ Quảng Trị đến Quảng Nam, sau đó mở rộng xuống Bình Định, phía bắc Kon Tum, Gia Lai.

Trong ba ngày tới, khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định mưa phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 400 mm; Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 250-450 mm, có nơi trên 800 mm; Hà Tĩnh 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Giai đoạn 16-18/10, khi vùng áp thấp vào đất liền kết hợp với gió đông nam mạnh sẽ khiến vùng mưa mở rộng tới Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa đến Quảng Trị).

Nguyễn Đông - Đắc Thành