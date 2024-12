Hơn 30 tỉnh, thành công bố lịch nghỉ Tết của học sinh

33 tỉnh, thành công bố lịch nghỉ Tết của học sinh, từ 9 đến 17 ngày, nhiều nhất là Kon Tum, ít nhất là Hà Nội, Bắc Ninh, Đồng Tháp, Bình Dương...

Sau khi Thủ tướng phê duyệt phương án nghỉ Tết Ất Tỵ vào cuối tháng 11, nhiều địa phương cũng công bố lịch nghỉ Tết cho học sinh, giáo viên.

Hà Nội, Bắc Ninh, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Bình Dương... cùng cho học sinh nghỉ 9 ngày, từ 25/1 đến hết ngày 2/2, tương tự lịch chung. Đây cũng là những địa phương có kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ ngắn nhất.

TP HCM trước đó cũng cho học sinh nghỉ 9 ngày, song mới đây đã tăng thêm hai.

So với mọi năm, lịch nghỉ Tết Ất Tỵ của học sinh đa dạng hơn, do có nhiều cách kết hợp với ngày nghỉ cuối tuần. Chẳng hạn An Giang, Bình Phước, Lào Cai, Quảng Ninh, Sóc Trăng... cùng cho nghỉ 14 ngày nhưng thời điểm bắt đầu và kết thúc khác nhau.

Đến cuối tháng 12, Kon Tum vẫn là tỉnh cho học sinh nghỉ dài nhất, tổng 17 ngày, từ 24/1 đến 9/2.

Lịch nghỉ Tết Ất Tỵ của học sinh 33 tỉnh, thành như sau:

Tỉnh, thành Lịch nghỉ Tết Ất Tỵ Số ngày nghỉ 1. Kon Tum 24/1-9/2/2025 (25 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) 17 2. Bình Phước

3. Trà Vinh

4. An Giang 20/1-2/2/2025 (21 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 14 5. Tây Ninh

6. Yên Bái

7. Bình Thuận 22/1-4/2/2025 (23 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) 14 8. Lào Cai 24/1-6/2/2025 (25 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng) 14 9. Quảng Ninh

10. Sóc Trăng 27/1-9/2/2025 (28 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) 14 11. Ninh Thuận

12. Tiền Giang

13. Kiên Giang Chưa ấn định 14 14. Bà Rịa - Vũng Tàu 25/1-6/2/2025 (26 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng) 13 15. Cần Thơ

16. Đồng Nai

17. Đăk Lăk 22/1-2/2/2025 (23 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 12 18. Đăk Nông

19. Gia Lai 25/1-5/2/2025 (26 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng) 12 20. TP HCM

21. Đà Nẵng

22. Khánh Hòa

23. Phú Yên 23/1-2/2 (24 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 11 24. Hà Tĩnh 25/1-4/2/2025 (26 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) 11 25. Long An

26. Bình Định 24/1-2/2/2025 (25 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 10 27. Đồng Tháp

28. Bình Dương

29. Hà Nội

30. Bắc Ninh

31. Hải Phòng

32. Hải Dương

33. Lâm Đồng 25/1-2/2/2025 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng 9

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tỉnh, thành được chủ động kế hoạch năm học, song cần đảm bảo đủ 35 tuần (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần), trong đó kỳ I kết thúc trước ngày 18/1, kỳ II trước 31/5.

Nhiều địa phương công bố thời gian nghỉ Tết Nguyên đán ngay trong khung kế hoạch, ban hành đầu năm học, còn lại thông báo sau khi Thủ tướng đã chốt phương án nghỉ Tết chung.

Học sinh trường Tiểu học Lê Văn Tám, Hà Nội, trải nghiệm hoạt động "Bánh chưng xanh - Tết an lành", tháng 2/2024. Ảnh: Website nhà trường

Hằng Lệ