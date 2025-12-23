Hơn 30 thanh niên hỗn chiến, nổ súng vì món nợ tiền xăm hình

Đồng ThápLê Quốc Huy nợ tiền xăm hình nên xảy ra mâu thuẫn với chủ tiệm, rủ 24 người mang súng, dao tự chế đi "thanh toán" nhóm đối thủ.

Ngày 23/12, Lê Quốc Huy, 21 tuổi và Trần Đăng Khoa, 29 tuổi cùng 29 người bị TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm về tội Giết người; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Gây rối trật tự công cộng.

HĐXX dự kiến tuyên án vào ngày 26/12.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Nam An

Theo cáo trạng, Huy đến tiệm của Khoa xăm mình và thiếu nợ tiền nên xảy ra mâu thuẫn. Tối 6/5/2023, Huy rủ 24 thanh niên mang 3 khẩu súng ngắn mua trên mạng cùng dao tự chế, chĩa ba mũi, vỏ chai bia đi "thanh toán Khoa". Đối phương cũng rủ 5 thanh niên chuẩn bị hung khí đánh trả.

Trên đường đi, hai nhóm không đội mũ bảo hiểm chạy xe máy trên quốc lộ 1 hò hét, nẹt pô khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.

Sau khi đập phá làm hư hại tài sản tại tiệm xăm, hai nhóm hỗn chiến. Khoa bị hai người trong nhóm Huy nổ súng gây thương tích 28%.

Khi bị bắt, họ khai mua mỗi khẩu súng với giá 3-4 triệu đồng qua mạng xã hội.

HĐXX nhận định Huy, Khoa là người chủ mưu, những người còn lại trực tiếp thực hiện hành vi tội phạm và là đồng phạm giúp sức.

Nhóm của Huy đã bồi thường 30 triệu đồng, bị hại đang tiếp tục yêu cầu thêm 25 triệu đồng.

Nam An